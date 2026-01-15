W skrócie Liczba nielegalnych przekroczeń granic Unii Europejskiej w 2025 r. spadła o 26 proc., osiągając 178 tys. prób, co jest najniższym wynikiem od 2021 r.

Największy spadek odnotowano na szlaku zachodnioafrykańskim. Najczęściej do Unii Europejskiej migranci próbowlai dostać się przez Włochy.

W 2025 r. co najmniej 1 878 migrantów zginęło na Morzu Śródziemnym podczas prób dostania się do UE.

W 2025 r. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej w całej Unii Europejskiej odnotowała 178 tys. prób nielegalnego przekroczenia zewnętrznych granic. "Stanowi to mniej niż połowę całkowitej liczby odnotowanej w 2023 r. i najniższy poziom od 2021 r." - poinformowali funkcjonariusze w corocznym sprawozdaniu.

"Trend zmierza w dobrym kierunku, ale ryzyko nie znika. Ten spadek pokazuje, że współpraca może przynieść rezultaty. To nie jest zachęta do odpoczynku. Naszym obowiązkiem jest zachować czujność" - przekazał w raporcie dyrektor Frontex Hans Leijtens.

Frontex: Prób nielegalnego przekroczenia granic UE najmniej od 2021 r.

Najczęściej wykorzystywanym przez migrantów szlakiem pozostaje centralny region Morza Śródziemnego. W minionym roku do Włoch próbowało się nim dostać 66,3 tys. migrantów i jest to wynik zaledwie o 1 proc. niższy niż w 2024 r. Aktywny jest także szlak wschodniośródziemnomorski w basenie Morze Egejskiego - granicę UE próbowało tędy przekroczyć 51,4 tys. migrantów.

Największy spadek migracji odnotowano na szlaku zachodnioafrykańskim, którym migranci z regionu Sahary Zachodniej przedostawali się na hiszpańskie Kanary. "Liczba wykrytych przypadków zmniejszyła się o około dwie trzecie. Było to spowodowane gwałtownym spadkiem liczby prób opuszczenia Mauretanii, Maroka i Senegalu" - podał Fontex.

Nielegalna migracja. W 2025 r. na Morzu Śródziemnym zginęło 1878 migrantów

Według raportu mimo ograniczenia migracji sytuacja na Morzu Śródziemnym pozostaje trudna. "Gangi przemytników często zmuszają ludzi do podejmowania niebezpiecznych prób przeprawy przez morze w przepełnionych i nienadających się do żeglugi łodziach" - podał Frontex.

W 2025 r. na Morzu Śródziemnym podczas prób dostania się na teren UE zginęło co najmniej 1878 migrantów. Rok wcześniej liczba ta przekroczyła 2,5 tys.

Według danych zgromadzonych przez Frontex wśród osób chcących dostać się do Unii Europejskiej przeważali obywatele Bangladeszu, Egiptu i Afganistanu. Państwem, z którego najczęściej wyruszają migranci, kolejny rok z rzędu jest Libia.

Według agencji rok 2026 ma być "przełomowy dla europejskiego zarządzania granicami". W czerwcu w życie wjedzie Pakt UE w sprawie migracji i azylu, co w ocenie Frontex oznacza "najbardziej dalekosiężną reformę europejskiego systemu migracji i azylu od lat".

