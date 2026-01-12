W skrócie Kolumna prezydencka Donalda Trumpa musiała zmienić trasę na lotnisko Palm Beach z powodu wykrycia "podejrzanego przedmiotu" podczas kontroli bezpieczeństwa.

Rzecznik służb wyjaśnił, że zmiana trasy podyktowana była wyłącznie względami bezpieczeństwa, zgodnie ze standardowymi procedurami Secret Service.

Podczas przejazdu wprowadzono dodatkowe środki ostrożności, a na lotnisku zauważono wyjątkowe działania ochronne, takie jak wygaszone światła wokół Air Force One.

Kolumna prezydencka Donalda Trumpa obrała inną trasę na lotnisko niż zwykle z powodu "podejrzanego przedmiotu". Obiekt, którego Biały Dom nie opisał, został odkryty podczas kontroli bezpieczeństwa, przeprowadzanej zanim Donald Trump zjawił się na lotnisku Palm Beach.

"Zasadna była dalsza analiza, w związku z czym trasa kolumny prezydenckiej została odpowiednio zmieniona" - przekazała w niedzielnym oświadczeniu rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt.

USA. "Podejrzany przedmiot" zmienił trasę przejazdu prezydenta

Trump opuścił swój klub Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie około 18.20 czasu lokalnego, aby udać się na lotnisko, lecz obrał okrężną trasę wokół miasta.

Podczas przejazdu policjanci na motocyklach tworzyli ruchomą blokadę dla kolumny, w pewnym momencie niemal zderzając się z furgonetkami towarzyszącymi Trumpowi. Prezydent USA zapytany później przez dziennikarzy o tę sytuację odparł, że "nic o tym nie wie".

Rzecznik służb, Anthony Guglielmi, wyjaśnił, że decyzja o obraniu innej trasy na lotnisko podyktowana była wyłącznie zabezpieczeniem Donalda Trumpa i innych uczestników przejazdu. Całe to działanie mieściło się w ramach standardowych procedur ostrożnościowych Secret Service. Na lotnisku zauważono także nietypowe środki bezpieczeństwa, jak np. wygaszone światła wokół samolotu Air Force One.

Źródło: AP

