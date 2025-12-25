W skrócie Niger całkowicie zakazał wydawania wiz oraz wjazdu obywatelom USA w odpowiedzi na wcześniejszą decyzję administracji Donalda Trumpa.

Decyzja Nigru "oparta jest na zasadzie wzajemności i podkreśla suwerenność kraju".

Stany Zjednoczone rozszerzyły listę państw objętych zakazem wjazdu, obejmując m.in. Niger i inne kraje afrykańskie.

Agencja ANP informuje o zakazie, powołując się na źródła dyplomatyczne w stolicy kraju - Niamey. Według nich Niger "całkowicie i ostatecznie zakazuje wydawania wiz wszystkim obywatelom amerykańskim oraz bezterminowo zakazuje wjazdu na swoje terytorium obywatelom Stanów Zjednoczonych" - przekazało źródło cytowane przez agencję.

Wcześniej w sierpniu ambasada Nigru w Waszyngtonie informowała, że zawiesiła wydawanie wiz obywatelom USA do odwołania.

Według źródeł ANP "decyzja opiera się na zasadzie wzajemności i wpisuje się w dynamikę potwierdzania suwerenności narodowej oraz odzwierciedla ewolucję polityki dyplomatycznej Niamey".

Niger podjął decyzję o zakazie wydawania wiz Amerykanom w reakcji na wcześniejszy zakaz wprowadzony przez władze USA wobec obywateli Nigru. Biały Dom poinformował w ubiegłym tygodniu, że od 1 stycznia 2026 roku rozszerzona zostanie lista krajów, których obywatele nie mogą wjechać do Stanów Zjednoczonych. Dopisane do niej zostały Burkina Faso, Mali, Niger, Sudan Południowy oraz Autonomia Palestyńska.

Administracja Donalda Trumpa podjęła decyzję o rozszerzeniu ograniczeń wjazdowych po tym, jak amerykańskie służby zatrzymały obywatela Afganistanu, który brał udział w strzelaninie w pobliżu Białego Domu, w której zginęła żołnierka Gwardii Narodowej. Sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem zwróciła się wtedy do prezydenta, by wprowadził "całkowity zakaz podróży dla każdego cholernego państwa, które zalewa nasz kraj zabójcami, pijawkami i ćpunami".

Poza wyżej wymienionymi państwami, do USA nie będą mogli wjechać również obywatele Afganistanu, Mjanmy, Czadu, Erytrei, Gwinei Równikowej, Haiti, Iranu, Jemenu, Kongo, Laosu, Libii, Sierra Leone, Somalii, Sudanu oraz Syrii. Wyjątki obejmują osoby już mieszkające w Stanach Zjednoczonych, posiadające wizy, dyplomatów oraz sportowców. Waszyngton podjął również ostatnio decyzję o zawieszeniu loterii wizowej, w ramach której możliwe było otrzymanie tzw. zielonej karty.

