W skrócie Madagaskar zacieśnia relacje z Rosją po przejęciu władzy przez płk. Randrianirinę, czego dowodem są spotkania z rosyjskimi dyplomatami i dostawy sprzętu wojskowego.

W Antananarywie otwarto centrum kultury "Rosyjski dom", które prowadzi zajęcia z języka rosyjskiego, a program "Inicjatywa afrykańska" został uznany przez UE za narzędzie rosyjskiej dezinformacji.

Na Madagaskarze działa program rekrutacyjny "Alabuga Start", przyciągający afrykańskie kobiety do Rosji obietnicami stypendiów, jednak część z nich znalazła się w fabrykach dronów.

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Ogromny billboard w Antananarywie, który upamiętnia zwycięstwo Rosji nad nazistowskimi Niemcami w 1945 roku, służy również moskiewskiej ofensywie dyplomatycznej na Madagaskarze.

Mija już prawie rok odkąd w październiku płk Michael Randrianirina przejął władzę na wyspie na Oceanie Indyjskim. Zastąpił w ten sposób ówczesnego prezydenta Andry'ego Rajoelinę, który uciekł po trwających kilka tygodni protestach zorganizowanych przez młodzież.

Jak podała agencja AFP, od tego czasu stale Madagaskar zbliża się do Rosji. W zeszłym tygodniu Randrianirina przyjął kremlowskiego chargé d'affaires, aby omówić przygotowania do szczytu Rosja-Afryka, który odbędzie się w październiku w Moskwie.

Pierwszy raz od półwiecza. Przywódca Madagaskaru spotkał się z Putinem

Dwa miesiące po objęciu władzy przez Randrianirina, jego kraj otrzymał dostawę rosyjskich dronów, karabinów szturmowych i pistoletów.

Pierwszą z transzy dostarczył generał rosyjskiego wywiadu wojskowego Andriej Awerianow, który, jak się uważa, dowodzi Korpusem Afrykańskim, będącym następcą formacji paramilitarnej "Grupa Wagnera" i działającym w kilku krajach afrykańskich. Korpus miał otrzymać również zadanie wyszkolenia malgaskiej gwardii prezydenckiej.

Wkrótce potem Randrianirin udał się do Moskwy samolotem wyczarterowanym przez Rosję, aby spotkać się z Władimirem Putinem. Jego delegacja była pierwszą wizytą głowy madagaskarskiego państwa od niemal pół wieku.

Rosyjskie wpływy w Afryce. Media: Kreml zwabia kobiety

Później w Antananarywie, stolicy kraju, otwarto "Rosyjski dom" - centrum kultury, które zaczęło prowadzić zajęcia z języka rosyjskiego. AFP oceniła, że to kolejne oznaki determinacji Moskwy w budowaniu swoich wpływów w tej byłej kolonii francuskiej. Jest to również część rosyjskiego programu "Inicjatywa afrykańska", który został oznaczony przez Unię Europejską jako próba rozpowszechniania "rosyjską dezinformację na kontynencie afrykańskim".

W sobotę szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha, w imieniu swojego kraju, zwrócił się z prośbą do całego świata, by państwa zamknęły "Rosyjskie Domy".

"W rzeczywistości służą one jako narzędzia dezinformacji, destabilizacji i szpiegostwa" - napisał Sybiha i dodał, że pomimo fali zamknięć, niektóre z tych domów nadal działają w co najmniej siedmiu krajach europejskich. Dodał, że większy problem jest jednak w Afryce, Azji Środkowej i Wschodniej, regionie Azji i Pacyfiku oraz Ameryce Południowej, ponieważ skala działań kremlowskiej sieci jest tam jeszcze większa.

Na Madagaskarze działa też rosyjski program rekrutacyjny "Alabuga Start", który przyciąga afrykańskie kobiety do Rosji obietnicami stypendiów. Jak podkreśliła jednak AFP, według informacji zdobytych w czasie śledztwa mediów, niektóre z tych kobiet zostały oszukane i zmuszone do pracy w fabrykach produkujących drony.

Źródło: AFP



