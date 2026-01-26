Afrykański kraj wystawił rachunek USA. Długa lista żądań
Sudan Południowy domaga się od Stanów Zjednoczonych serii ustępstw w ramach "zapłaty" za przyjęcie ośmiu obywateli państw trzecich deportowanych z terytorium USA. Afrykański kraj chce pójść śladem sąsiadów, którzy otrzymali z Waszyngtonu pokaźne przelewy bankowe. Wśród żądań znalazło się m.in. zdjęcie sankcji z byłego wiceprezydenta czy wsparcie w ściganiu lidera opozycji.
W skrócie
- Sudan Południowy po przyjęciu ośmiu deportowanych z USA przekazał długą listę próśb do Waszyngtonu.
- Wśród próśb znajdowały się m.in. wsparcie dla ścigania opozycjonisty, inwestycje w ropę oraz zniesienie ograniczeń wizowych.
- Stany Zjednoczone groziły wstrzymaniem pomocy dla Sudanu Południowego, który od 2011 r. otrzymał od USA około 9,5 mld dolarów.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
W lipcu 2025 roku Sudan Południowy stał się pierwszym krajem afrykańskim, który przyjął ośmiu deportowanych z USA migrantów z państw trzecich, w tym obywateli Meksyku, Kuby, Wietnamu, Laosu i Mjanmy (Birmy).
Gdy Stany Zjednoczone dostarczyły niechcianych migrantów do Dżuby, Sudan Południowy wysłał do Waszyngtonu długą listę próśb, które obejmowały zniesienie sankcji nałożonych na byłego wiceprezydenta Benjamina Bol Mela, oskarżonego o defraudację ponad 1 mld dolarów publicznych pieniędzy.
USA otrzymały rachunek z Sudanu Południowego. W tle deportacje
Znalazły się na niej także m.in. amerykańskie wsparcie dla ścigania jednego z liderów opozycji, inwestycje w wydobycie i rafinację ropy naftowej oraz zniesienie ograniczeń wizowych.
Innym krajom afrykańskim w zamian za przyjęcie migrantów Stany Zjednoczone przelały na konta bankowe miliony dolarów. Rwanda za 250 deportowanych otrzymała około 7,5 mln dolarów, a Eswatini - 5,1 mln dolarów za przyjęcie 160 osób.
Prośby Dżuby zostały wysłane do Waszyngtonu w momencie, gdy relacje między obu krajami przeżywają kryzys.
Miliony za przyjęcie deportowanych ze Stanów Zjednoczonych
Stany Zjednoczone zagroziły niedawno wstrzymaniem pomocy wysyłanej do Sudanu Południowego, oskarżając jego władze o utrudnianie operacji humanitarnych. Kraj krytykowany jest również za odsuwanie w czasie przyjęcia konstytucji i ogłoszenia daty wyborów powszechnych.
Trwający kryzys polityczny przyczynił się do znacznego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa w tym afrykańskim kraju, w którym na początku 2026 r. wybuchły kolejne intensywne walki między rządem a siłami opozycyjnymi.
Według wyliczeń agencji AP od uzyskania niepodległości w 2011 r. Sudan Południowy otrzymał około 9,5 mld dolarów amerykańskiej pomocy finansowej, a od Unii Europejskiej tylko w ubiegłym roku ponad 100 mln euro.