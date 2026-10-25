Afrykański kraj wściekły na Trumpa. Żądają przeprosin

Mateusz Balcerek

Mateusz Balcerek

Libia żąda publicznych przeprosin od Donalda Trumpa i administracji USA. To reakcja na jego obraźliwe słowa wymierzone w ten kraj na wiecu wyborczym w stanie Georgia. Prócz tego libijskie MSZ wezwało amerykańskiego charge d'affaires.

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Donald Trump przemawiający przy mównicy z amerykańskim godłem podczas wiecu wyborczego w Perry w stanie Georgia.
Prezydent USA na wiecu wyborczymBrendan SmialowskiAFP

W skrócie

  • Podczas wiecu w stanie Georgia Donald Trump obraził Libię, co wywołało natychmiastową reakcję libijskiego MSZ.
  • Oba rywalizujące ośrodki władzy w Libii potępiły obraźliwe słowa prezydenta USA i oświadczyły, że odrzucają próby wciągania ich państwa w amerykańskie debaty wyborcze.
  • Libijskie władze oczekują publicznych przeprosin od amerykańskiej administracji.
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Libijski resort oświadczył, że odrzuca wszelkie wypowiedzi, które "godzą w godność jego obywateli lub umniejszają ich pozycję".

- Amerykański senator Jon Ossoff poparł ustawę mającą sprowadzić (do USA - red.) rzesze migrantów z krajów przeżartych terroryzmem, takich jak Libia, Jemen, Haiti czy Somalia. Pamiętacie, jak je nazwałem? G...nianymi krajami - powiedział Trump podczas sobotniego wiecu w Perry w stanie Georgia.

W reakcji libijski resort wezwał amerykańskiego charge d'affaires, by wyrazić sprzeciw wobec słów prezydenta USA.

Władze Libii potępiły słowa Donalda Trumpa

Oba rywalizujące ze sobą libijskie ośrodki władzy - uznawany na arenie międzynarodowej rząd kontrolujący zachód kraju i siły zbuntowanego generała Chalify Haftara na wschodzie - potępiły słowa Donalda Trumpa i przekazały, że odrzucają próby wciągnięcia Libii w "debaty wyborcze" w USA.

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Premier Abd al-Hamid ad-Dubajba oświadczył, że Libia jest "suwerennym państwem", dokonującym nieustających wysiłków w walce z regionalnym terroryzmem. Podkreślił, że relacje z USA muszą opierać się na wzajemnym szacunku, a nie wyborczej retoryce - przekazał portal Libya Observer.

Libijczycy chcą przeprosin od Trumpa

Portal przypomniał, że Libia była współgospodarzem manewrów Flintlock 2026 - "flagowych ćwiczeń sił specjalnych armii USA w Afryce".

Armia libijska "zasługuje na coś więcej niż pogarda zwierzchnika sił, które z nią ćwiczą", a Libia "nie powinna być zmuszana do oferowania kontraktów naftowych ani współpracy wojskowej, by zasługiwać na elementarną uprzejmość" - napisał portal, domagając się publicznych przeprosin od amerykańskiej administracji.

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