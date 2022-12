AFP: Wiceszefowa europarlamentu zatrzymana. W tle korupcja

Belgijska prokuratura informowała w piątek, że asystenci i urzędnicy PE są podejrzani o korupcję. To właśnie śledczy z tamtego kraju prowadzą postępowanie w tej sprawie.

W aferę ma być zamieszane państwo z Zatoki Perskiej, jednak śledczy nie wymienili jego nazwy. Media - korzystając z własnych ustaleń - informują, że chodzi o Katar, a więc organizatora trwających mistrzostw świata w piłce nożnej.

Zatrzymania w Belgii. Wśród schwytanych m.in. były eurodeputowany

Jak ustaliło "Politico", belgijska policja przeszukała do tej pory 16 domów, a w piątek zatrzymała cztery osoby w Brukseli i okolicznych miejscowościach. Z kolei prokuratura podała, że w wyniku śledztwa odzyskano do tej pory około 600 tys. euro w gotówce.

Pieniądze te miały służyć do "przekonywania" urzędników, by wydawali korzystne decyzje. Przed aresztowaniem greckiej wiceszefowej PE media donosiły, iż wśród zatrzymanych przez mundurowych jest były eurodeputowany z ramienia Socjalistów i Demokratów. Do tej samej frakcji należy zatrzymana wiceszefowa PE.

Zatrzymana Ewa Kaili ma 44 lata. Zanim rozpoczęła karierę w polityce była dziennikarką telewizyjną w Grecji. Zasiadała też w ojczystym parlamencie, a w 2014 została eurodeputowaną. Pięć lat później z powodzeniem wystartowała w kolejnych wyborach europejskich.