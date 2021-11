Afganistan: Zamach w Kabulu. Eksplozje i strzały w pobliżu szpitala

W pobliżu szpitala wojskowego Daud Chana w stolicy Afganistanu doszło do strzelaniny. Jak donoszą świadkowie, doszło też do co najmniej dwóch eksplozji - podała agencja Reutera, powołując się na świadków zdarzenia.

Zdjęcie Panorama Kabulu / Hector Retamal / AFP