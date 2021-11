Do zdarzenia doszło w ostatni piątek w prowincji Nangarhar.

- Trzy osoby przedstawiające się jako talibowie zakłóciły przyjęcie i zażądały, by muzyka przestała grać - przekazał agencji AFP rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid.



Zobacz też: "Lista zabójstw" społeczności LGBT+ w Afganistanie



Chwilę później napastnicy zaczęli strzelać do zgromadzonych. Trzy osoby zginęły, a kilka innych zostało rannych. Świadkowie twierdzą, że obrażenia poszkodowanych są poważne.



- Dwóch podejrzanych o udział w strzelaninie zostało zatrzymanych. Jeden ze sprawców jest poszukiwany - dodał Mudżahid.



Reklama

Ponowny zakaz muzyki?

"New York Post" zwraca uwagę, że w czasach poprzedniego rządu talibów w latach 1996-2001 puszczanie muzyki w miejscach publicznych było zakazane. Choć teraz talibowie nie wprowadzają podobnego prawa, to niektórzy liderzy bojowników traktują to jako czyn niezgodny z prawem szariatu.



- Jeżeli ktoś popełni morderstwo, to będzie odpowiadał za to przed sądem. Nawet jeżeli należy do naszego ugrupowania - skomentował Mudżahid.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Afganistan: Talibowie zajęli miasto Dżalabad AFP