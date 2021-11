"Afgańska dziewczyna" z okładki magazynu "National Geographic" wyjechała do Włoch. Została ona ewakuowana na Zachód po przejęciu władzy w kraju przez talibów - przekazał włoski rząd.

Biuro premiera Mario Draghiego poinformowało, że Włochy zorganizowały ewakuację Szarbat Guli po tym, jak poprosiła ona o pomoc w opuszczeniu kraju. Rząd pomógłby jej zaadaptować się do życia we Włoszech - przekazano w komunikacie.



Zdjęcie Plakat Szarbat Guli na plakatach w Brukseli / Wikimedia

"Afgańska dziewczyna"

Szarabt Gula zyskała międzynarodową sławę w 1984 roku za sprawą fotografii Steve'a McCurry'ego, która została opublikowana na okładce "National Geographic". McCurry skontaktował się z nią ponownie w 2002 roku.



W 2014 roku Gula przebywała w Pakistanie, ukrywając się tam, gdy władze oskarżyły ją o zakup fałszywego pakistańskiego dowodu osobistego i nakazały jej deportację. Następnie trafiła drogą lotniczą do Kabulu, gdzie prezydent zorganizował dla niej przyjęcie w pałacu i wręczył klucze do nowego mieszkania.