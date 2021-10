Afganistan: Rodziny sprzedają dziewczynki, bo nie mają co jeść. W kraju narasta głód

Na 3,3 tys. dolarów jeden z Afgańczyków wycenił przyszłe życie swojej 6-letniej córki. Trafiła do obcych ludzi, wśród których jest jej przyszły mąż - obecnie także dziecko. Sprzedaż dzieci to w kraju rządzonym przez talibów coraz popularniejszy "sposób", by przetrwać i mieć co jeść. W ciągu miesiąca w Afganistanie przybyło 9 mln osób znajdujących się "na drodze do głodu".

Zdjęcie Na zdjęciu: ojciec i sprzedane przez niego dzieci / HOSHANG HASHIMI / AFP