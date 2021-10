Karimi powiedział, że operacje militarne przeciwko Państwu Islamskiemu prowadzone są w co najmniej czterech z 34 prowincji Afganistanu. Rzecznik talibów ujawnił, że dotychczas aresztowano lub zabito dziesiątki bojowników IS. - Nasze oddziały niszczą ich uśpione komórki, by zapobiec przyszłym atakom - wyjaśnił.

Bastionem Państwa Islamskiego w Afganistanie jest graniczący z Pakistanem region Nangarhar, gdzie rozpoczęły się ataki IS, które wkrótce rozprzestrzeniły się na cały kraj.



- Nasze służby wywiadowcze podjęły intensywne działania mające zlokalizować kryjówki IS, by następnie jednostki specjalne Talibanu mogły wyeliminować ukrywających się tam bojowników - powiedział w rozmowie z EFE anonimowy urzędnik talibskiego rządu.

Państwo Islamskie przyznało się do niedawnych zamachów terrorystycznych w Afganistanie, w tym ataku na lotnisko w Kabulu 26 sierpnia, w wyniku którego śmierć poniosło 170 osób.