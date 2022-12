Afganistan: Dziewczęta mogą przystąpić do matur. Od roku nie były w klasach

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Świat

Rządzący od ponad roku Afganistanem talibowie pozwolili przystąpić dziewczętom do matur, chociaż od przejęcia przez nich władzy nie mają one wstępu do liceów - poinformowała we wtorek agencja Associated Press. - Jak mamy przystąpić do egzaminów po ponad roku, w czasie którego Taliban zabraniał nam wstępu do szkół? - zapytała retorycznie 18-letnia Najela z afgańskiej stolicy.

Zdjęcie Afgańskie dziewczęta podczas lekcji / Unknown author / Wikimedia