Na filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych widać chłopca, niejakiego Haidera, zaklinowanego w studni. Nastolatek utknął na 10. metrze 25-metrowej studni. Obok studni przez cały czas jest obecny ojciec chłopca, który z nim rozmawia i mobilizuje do wytrwania.

Chłopiec może poruszać rękoma i górną częścią ciała, ale nie może samodzielnie się wydostać z szybu - pisze AFP. Od momentu wpadnięcia do studni we wtorek, stan chłopca znacząco się pogorszył - dodaje.

Ratownicy wykopali tunel, by dotrzeć do chłopca i są bliscy wydostania go na powierzchnię - zapewnił w czwartek przedstawiciel lokalnych władz.

Do wypadku w afgańskiej prowincji Zabul doszło w zaledwie tydzień, po podobnym zdarzeniu w Maroku, gdzie do studni wpadł pięcioletni Rayan. Marokańskiego chłopca nie udało się niestety uratować - przypomina Reuters. Pięciolatek zamarł po przewiezieniu go do szpitala wskutek odniesionych ran przy upadku.