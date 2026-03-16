Afgańczyk aresztowany przez ICE. W przeszłości pomagał Amerykanom
Afgański uchodźca zmarł dzień po tym, jak został aresztowany przez amerykańskie służby imigracyjne (ICE). Mężczyzna przebywał w USA od kilku lat, po tym jak w 2021 roku został ewakuowany z Afganistanu przez Amerykanów, którym pomagał w okresie ich stacjonowania w kraju.
W skrócie
- Afgański uchodźca Mohommad Nazeer Paktyawal zmarł dzień po zatrzymaniu przez amerykańskie służby imigracyjne.
- Amerykańskie służby imigracyjne poinformowały, że Paktyawal nie miał wcześniej niepokojącej historii medycznej, a w sprawie prowadzone jest dochodzenie.
- Organizacja AfghanEvac podała, że mężczyzna był ojcem szóstki dzieci i został ewakuowany z Afganistanu w 2021 roku przez armię amerykańską, a jego pozwolenie na pobyt w USA wygasło w sierpniu 2025 roku.
41-letni Mohommad Nazeer Paktyawal został aresztowany w piątek przez amerykańskie służby imigracyjne. Dzień później mężczyzna zaczął mieć problemy z oddychaniem i ból w klatce piersiowej. Został przewieziony do jednego ze szpitali w Dallas w Teksasie, gdzie zmarł.
"Rano 14 marca Paktyawal jadł śniadanie, gdy służby medyczne zauważyły, że jego język spuchł, w związku z czym rozpoczęły działania ratownicze. Po wielokrotnych próbach uratowania jego życia, mężczyzna zmarł o godz. 9:10 rano" - przekazały w niedzielę amerykańskie służby.
W komunikacie nie podano przyczyny zgonu. ICE stwierdziło natomiast, że w sprawie trwa dochodzenie. Przekazano również, że zmarły Afgańczyk nie miał żadnej niepokojącej historii medycznej.
Śmierć afgańskiego uchodźcy w USA. Wcześniej został zatrzymany przez służby
Głos w sprawie zabrała organizacja AfghanEvac, która pomaga osiedlić się w Stanach Zjednoczonych Afgańczykom, którzy opuścili kraj po dojściu do władzy talibów. "AfghanEvac wzywa do natychmiastowego i przejrzystego dochodzenia w sprawie okoliczności zatrzymania, opieki medycznej i śmierci" - przekazał prezes organizacji Shawn VanDiver.
Organizacja poinformowała również, że Paktyawal był ojcem szóstki dzieci, z których najmłodsze miało 18 miesięcy. "Nadal nie rozumiemy, jak do tego doszło. Miał zaledwie 41-lat i był silnym i zdrowym mężczyzną" - przekazała rodzina zmarłego w komunikacie.
Został ewakuowany z Afganistanu przez USA. Zatrzymały go służby imigracyjne
Mohommad Nezeer Paktyawal przybył do Stanów Zjednoczonych w sierpniu 2021 roku, kiedy został ewakuowany z kraju przez amerykańską armię, po tym jak do władzy w Afganistanie doszli talibowie. Wcześniej mężczyzna współpracował z amerykańskimi siłami specjalnymi stacjonującymi w tym kraju.
Po przybyciu do USA Paktyawal rozpoczął ubieganie się o azyl, jednak jego wniosek dotychczas nie został rozpatrzony. W sierpniu 2025 roku wygasło mu pozwolenie na pobyt w USA.
Amerykańska agencja imigracyjna poinformowała w uzasadnieniu jego zatrzymania, że mężczyzna w ubiegłym roku był dwukrotnie aresztowany. Raz za oszustwo, a raz za kradzież z programu SNAP zapewniającego pomoc żywnościową dla ubogich rodzin. Organizacja AfghanEvac zwraca jednak uwagę, że w żadnej ze spraw Afgańczyk nie usłyszał zarzutów, ani nie został skazany.
Według Departamentu Stanu Amerykanie ewakuowali w sumie z Afganistanu ponad 190 tys. Afgańczyków, którzy pomagali amerykańskim dyplomatom, żołnierzom i organizacjom podczas 20-letniej obecności w Afganistanie. Po opuszczeniu kraju przez siły USA talibowie oficjalnie ogłosili amnestię dla obywateli współpracujących z USA, jednak w rzeczywistości wielokrotnie pojawiały się informacje o zniknięciach takich osób lub ich pozasądowych egzekucjach.