W skrócie Afgański uchodźca Mohommad Nazeer Paktyawal zmarł dzień po zatrzymaniu przez amerykańskie służby imigracyjne.

Amerykańskie służby imigracyjne poinformowały, że Paktyawal nie miał wcześniej niepokojącej historii medycznej, a w sprawie prowadzone jest dochodzenie.

Organizacja AfghanEvac podała, że mężczyzna był ojcem szóstki dzieci i został ewakuowany z Afganistanu w 2021 roku przez armię amerykańską, a jego pozwolenie na pobyt w USA wygasło w sierpniu 2025 roku.

41-letni Mohommad Nazeer Paktyawal został aresztowany w piątek przez amerykańskie służby imigracyjne. Dzień później mężczyzna zaczął mieć problemy z oddychaniem i ból w klatce piersiowej. Został przewieziony do jednego ze szpitali w Dallas w Teksasie, gdzie zmarł.

"Rano 14 marca Paktyawal jadł śniadanie, gdy służby medyczne zauważyły, że jego język spuchł, w związku z czym rozpoczęły działania ratownicze. Po wielokrotnych próbach uratowania jego życia, mężczyzna zmarł o godz. 9:10 rano" - przekazały w niedzielę amerykańskie służby.

W komunikacie nie podano przyczyny zgonu. ICE stwierdziło natomiast, że w sprawie trwa dochodzenie. Przekazano również, że zmarły Afgańczyk nie miał żadnej niepokojącej historii medycznej.

Głos w sprawie zabrała organizacja AfghanEvac, która pomaga osiedlić się w Stanach Zjednoczonych Afgańczykom, którzy opuścili kraj po dojściu do władzy talibów. "AfghanEvac wzywa do natychmiastowego i przejrzystego dochodzenia w sprawie okoliczności zatrzymania, opieki medycznej i śmierci" - przekazał prezes organizacji Shawn VanDiver.

Organizacja poinformowała również, że Paktyawal był ojcem szóstki dzieci, z których najmłodsze miało 18 miesięcy. "Nadal nie rozumiemy, jak do tego doszło. Miał zaledwie 41-lat i był silnym i zdrowym mężczyzną" - przekazała rodzina zmarłego w komunikacie.

Mohommad Nezeer Paktyawal przybył do Stanów Zjednoczonych w sierpniu 2021 roku, kiedy został ewakuowany z kraju przez amerykańską armię, po tym jak do władzy w Afganistanie doszli talibowie. Wcześniej mężczyzna współpracował z amerykańskimi siłami specjalnymi stacjonującymi w tym kraju.

Po przybyciu do USA Paktyawal rozpoczął ubieganie się o azyl, jednak jego wniosek dotychczas nie został rozpatrzony. W sierpniu 2025 roku wygasło mu pozwolenie na pobyt w USA.

Amerykańska agencja imigracyjna poinformowała w uzasadnieniu jego zatrzymania, że mężczyzna w ubiegłym roku był dwukrotnie aresztowany. Raz za oszustwo, a raz za kradzież z programu SNAP zapewniającego pomoc żywnościową dla ubogich rodzin. Organizacja AfghanEvac zwraca jednak uwagę, że w żadnej ze spraw Afgańczyk nie usłyszał zarzutów, ani nie został skazany.

Według Departamentu Stanu Amerykanie ewakuowali w sumie z Afganistanu ponad 190 tys. Afgańczyków, którzy pomagali amerykańskim dyplomatom, żołnierzom i organizacjom podczas 20-letniej obecności w Afganistanie. Po opuszczeniu kraju przez siły USA talibowie oficjalnie ogłosili amnestię dla obywateli współpracujących z USA, jednak w rzeczywistości wielokrotnie pojawiały się informacje o zniknięciach takich osób lub ich pozasądowych egzekucjach.

