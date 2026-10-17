W skrócie Donald Trump został skrytykowany przez przedstawicieli obu głównych partii w USA po rezygnacji z części sankcji wobec Rosji.

Członkowie demokratów i republikanów uznali, że decyzja prezydenta oznacza kapitulację wobec Kremla oraz osłabienie wspólnych amerykańskich i europejskich działań przeciw Rosji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że osłabienie sankcji przez Donalda Trumpa zachęci Rosję do dalszych działań.

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"Donald Trump ponownie potwierdza, że stoi po stronie żądnego krwi bandyty oraz osób wspierających machinę wojenną Rosji, a także przeciwko większości Amerykanów, ich przedstawicielom w obu izbach Kongresu oraz naszym europejskim sojusznikom" - napisał na platformie X Richard Blumenthal.

Demokratyczny senator był głównym partnerem zmarłego w lipcu republikanina Lindseya Grahama, z którym przygotowywał ustawę umożliwiającą Stanom Zjednoczonym zastosowanie dotkliwych sankcji wobec Rosji i jej sojuszników.

W piątek Donald Trump oznajmił, że uchyla część ceł i sankcji przewidzianych w tej ustawie. Uzasadnił to "interesem narodowym USA" i poinformował o tym Kongres w specjalnym oświadczeniu.

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"Trump właśnie uchylił wszystkie sankcje wobec Rosji przewidziane w ustawie o sankcjonowaniu Rosji autorstwa Lindsey Grahama, dokładnie tak, jak ja i inni ostrzegaliśmy, że to zrobi" - skomentował w mediach społecznościowych demokrata Don Beyer.

Jego zdaniem Trump "wypaczył tę ustawę". Wezwał kongresmenów, by jak najszybciej ją zmodyfikowali i "powstrzymali Trumpa". "Najnowsza kapitulacja Trumpa wobec Putina ponownie zdradza naszych ukraińskich partnerów i ignoruje jasne intencje Kongresu zawarte w legislacji mającej na celu ukaranie Rosji za jej nielegalną wojnę" - dodał.

Kolejny członek demokratów Dick Durbin przypomniał, że tzw. ustawa Lindseya Grahama została poparta ponad partyjnymi podziałami. "A jednak prezydent Trump ponownie zdecydował się na kapitulację wobec Kremla" - skwitował.

Rosja dogadana z Trumpem. Republikanie podzieleni

Oburzenie wyraziło publicznie także kilku członków Partii Republikańskiej, która poparła Donalda Trumpa w ostatnich wyborach na prezydenta.

"Pomoc Putinowi na Ukrainie jest lekkomyślna. Nie zatrzymałby się na Ukrainie, a nasi sojusznicy z NATO byliby następni. Putin jest fanatycznie oddany przywróceniu dawnych glorii Rosji, nazywając rozpad Związku Radzieckiego 'największą katastrofą geopolityczną stulecia' i twierdząc, że Rosja została 'ograbiona' w wyniku tego rozpadu" - zwrócił uwagę John Cornyn.

Kongresmen Don Bacon zasugerował, że ruch Trumpa wynika ze zbliżających się wyborów środka kadencji, lecz - jak stwierdził - obróci się on przeciwko prezydentowi.

"Kongres jest w okresie przejściowym, gdyż kończy się jego kadencja. Prezydent ma swoje plany: dodatkowe finansowanie, uzgodnienie budżetowe, sala balowa i tak dalej... Uważam, że te plany są już nie do zrealizowania. Wielu z nas nie zgodzi się na finansowanie tych przedsięwzięć, wiedząc, że prezydent wspiera inwazję dyktatora i poświęca sojusznika, by ratować własną skórę" - napisał na X Bacon.

Republikański senator Thom Tillis ocenił z kolei, że Trump wykazał się brakiem odpowiedzialności. "To nie do pomyślenia, że ta administracja kapituluje przed rosyjskim dyktatorem, który nielegalnie najechał Ukrainę i codziennie masakruje niewinne cywilów. Jeśli prezydent naprawdę chce obniżyć ceny energii, może to zrobić, rozwiązując problem z Iranem, a nie robiąc przysługę Władimirowi Putinowi" - stwierdził.

Ustawa Lindseya Grahama. Ukraina zareagowałą na decyzję Trumpa

Przyjęta we wrześniu tzw. ustawa Lindseya Grahama - nazwana na cześć jednego z najbardziej konsekwentnych republikańskich zwolenników Ukrainy - dawała Trumpowi możliwość m.in. nałożenia ceł do 500 proc. na towary z Rosji i wymierzenia sankcji wobec krajów importujących rosyjską ropę. Pozostawiała mu jednak duży margines decyzji.

Tydzień wcześniej Trump ogłosił, że Rosja dostarczy na amerykański i światowy rynek setki tysięcy ton oleju napędowego. Departament Skarbu USA zawiesił sankcje na rosyjskie paliwo do kwietnia 2027 roku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił w sobotę w rozmowie z dziennikarzami, że Trump będzie odpuszczał nacisk na Rosję. Jego zdaniem osłabienie sankcji zachęci Kreml do mocniejszych uderzeń.



