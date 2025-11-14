W skrócie Pięciu ukraińskich strażników granicznych podejrzewanych jest o ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy mężczyznom w wieku poborowym.

Ponad 120 osób mogło skorzystać z pomocy funkcjonariuszy, aby przedostać się do Polski.

Prokuratura prowadzi śledztwo, sprawdzając udział innych osób i ewentualne łapówki, a sąd rozpatruje wniosek o areszt.

O podejrzeniach wokół funkcjonariuszy Straży Granicznej poinformowano w komunikacie Prokuratury Specjalnej ds. Obrony Regionu Zachodniego.

Jak przekazano w oświadczeniu, od października 2023 roku do stycznia 2024 strażnicy graniczni systematycznie nie przeprowadzali należytej kontroli dokumentów. Umożliwiało to mężczyznom, będącym w wieku poborowym, na przekroczenie granicy i wjazd do Polski.

Z takiej opcji, według wstępnych ustaleń, mogło skorzystać nawet 120 osób, które w związku ze stanem wojennym nie mogą opuszczać terytorium Ukrainy.

Ukraina. Afera wokół strażników granicznych na Wołyniu

Przedstawiciele prokuratury zwrócili się do sądu o natychmiastowe aresztowanie pięciu podejrzanych. Obecnie badane jest, czy w procederze uczestniczyły także inne osoby oraz czy strażnicy graniczni otrzymywali łapówki.

Postępowanie przygotowawcze prowadzone jest przez prokuratorów ze Lwowa, a także specjalnego zespołu utworzonego w 6. Wołyńskim Oddziale Granicznym Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

Jednocześnie przypomniano, że zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy, "osobę uważa się za niewinną popełnienia przestępstwa i nie można jej karać, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona zgodnie z prawem i stwierdzona wyrokiem skazującym".

