W skrócie Rosyjskie służby zatrzymały Ałłę Połowczenię, podejrzaną o defraudację środków na rozwój produkcji dronów i udział w zakupie chińskich bezzałogowców jako rzekomo rosyjskich.

Śledztwo dotyczy spółki Transport przyszłości oraz programów zakupu i rozwoju dronów dla sektora cywilnego i obronnego, a w sprawie tymczasowo aresztowano także kilka innych osób z firm Efko i Transport przyszłości.

Wcześniej zatrzymano byłego szefa spółki Transport przyszłości, Jurija Kozarenkę, który usłyszał zarzut defraudacji 70 mln rubli przeznaczonych na zamówienie obronne.

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Informację o zatrzymaniu urzędniczki potwierdziło rosyjskiej agencji TASS ministerstwo przemysłu i handlu. Moskiewski Sąd Mieszczański zdecydował następnie o zastosowaniu wobec Połowczenii dwumiesięcznego aresztu tymczasowego.

Za zarzucane jej przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Afera w Rosji. Program rozwoju dronów pod lupą

Ałła Połowczenia pełni funkcję zastępczyni szefa departamentu systemów bezzałogowych i robotyki. Jednostkę utworzono na początku 2024 r., aby koordynowała zakupy dla sektora cywilnego i obronnego w ramach federalnego programu rozwoju technologii bezzałogowych.

Jak podają rosyjskie media, śledztwo koncentruje się wokół spółki "Transport przyszłości" (Transportation of the Future), zajmującej się opracowywaniem bezzałogowych systemów powietrznych.

Według ustaleń śledczych środki przeznaczone na program zastępowania importu miały zostać wykorzystane do zakupu chińskich dronów. Następnie bezzałogowce miały być przedstawiane jako produkty rosyjskie i trafiać w ramach dostaw do armii.

Razem z Połowczenią zatrzymano Jekatierinę Kustową, zastępczynię dyrektora ds. rozwoju grupy Efko, oraz Władysława Romancewa, dyrektora ds. rozwoju spółki zarządzającej holdingiem. Oboje podejrzani są o oszustwo i również zostali tymczasowo aresztowani.

Rosyjski portal RBC podał z kolei, że zatrzymano także przewodniczącego rady dyrektorów Efko Walerija Kustowa oraz prezesa spółki Jewgienija Laszczenkę. Według "Kommersanta" firma Transportation of the Future początkowo rozwijała się jako przedsięwzięcie finansowane przez członków rady dyrektorów Efko, a później została wydzielona jako niezależny producent dronów.

Rosyjski program dronów. To nie pierwsze zatrzymania w śledztwie

Wcześniej, w maju, sąd w obwodzie biełgorodzkim zdecydował o aresztowaniu byłego szefa "Transportu przyszłości" Jurija Kozarenki.

Według serwisu Avia.pro usłyszał on zarzut defraudacji 70 mln rubli przeznaczonych na realizację państwowego zamówienia obronnego.

Kozarenko kierował spółką od 2022 r. W styczniu 2025 r. jej centrum badawczo-produkcyjne w Togliatti odwiedził Władimir Putin.

Źródło: The Moscov Times





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