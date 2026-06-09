W skrócie W Kijowie ujawniono dwa nielegalne sposoby zarabiania na osobach starających się o odroczenie od służby wojskowej.

Podejrzani sporządzali fałszywe polskie akty urodzenia dzieci, umożliwiające mężczyznom uzyskanie odroczenia od poboru.

Zatrzymano także adwokata, który za 25 tys. dolarów oferował klientowi pomoc w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności.

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Jak przekazała prokuratura na swojej stronie internetowej, mężczyznom proponowano podrobione polskie akty urodzenia dzieci. Jeśli "klient" miał tylko jedno dziecko, dzięki fałszywym dokumentom stawał się ojcem bliźniąt rzekomo urodzonych w Polsce. Całość wyglądała wiarygodnie - żona poborowego miała wyjechać za granicę z powodu wojny i tam urodzić.

W ten sposób, jako ojciec trojga dzieci, mężczyzna mógł ubiegać się o odroczenie od poboru do służby wojskowej. Za przygotowanie fałszywych aktów urodzenia oraz tłumaczeń dokumentów podejrzani otrzymywali od 6 tys. dol. do 10 tys. dol. od każdego "klienta".

Zarzuty usłyszało małżeństwo: 30-letni mężczyzna i 26-letnia kobieta, którzy za pieniądze sporządzali takie podrobione dokumenty dla osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej.

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W stolicy zatrzymano też adwokata, który przekonywał klienta, że uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności jest możliwe wyłącznie za 25 tys. dol.

Ustalono, że 55-letni mężczyzna cierpiący na liczne schorzenia, które mogły stanowić podstawę do przyznania grupy niepełnosprawności, zwrócił się o pomoc do adwokata. Prawnik przekonywał go, że bezpłatne uzyskanie odpowiednich dokumentów jest niemożliwe, a w przypadku samodzielnego zgłoszenia się do lekarzy z pewnością spotka się z odmową. Twierdził, że pomoże załatwić sprawę w ciągu dwóch miesięcy za 25 tys. dol.

Adwokatowi postawiono zarzuty. Za popełnienie tego czynu grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.





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