W skrócie Hiszpańscy śledczy analizują możliwość popełnienia przez byłego premiera Jose Luisa Rodrigueza Zapatero przestępstw podatkowych związanych z posiadaniem nierozliczonej biżuterii o wartości ponad 1,3 mln euro.

Zapatero został również oskarżony o domniemane pranie brudnych pieniędzy w sprawie dotacji dla linii lotniczych Plus Ultra Lineas Aereas.

Ostatnio pojawiły się też informacje o skandalach korupcyjnych dotyczących współpracowników i rodziny obecnego premiera Pedra Sancheza.

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"El Mundo" opisuje, że pochodzenie biżuterii znalezionej podczas przeszukania biura Jose Luisa Rodrigueza Zapatero z 19 maja jest obecnie "nieznane". Jej wartość oszacowano na 1 323 915 euro.

Śledztwo dotyczące byłego premiera Hiszpanii jest prowadzone w kierunku rzekomych oszustw podatkowych. Sędzia Jose Luis Calama uważa, że posiadanie dóbr luksusowych o wysokiej wartości, przy jednoczesnym braku dokumentacji podatkowej dotyczącej ich nabycia, stanowi "obiektywny i racjonalny dowód na możliwość zaistnienia poważnego oszustwa podatkowego".

Jak wyjaśnia "El Mundo" w hiszpańskim prawie nabycie biżuterii o wysokiej wartości wiąże się z obowiązkami podatkowymi - w zależności od sytuacji może chodzić o VAT, podatek od spadków i darowizn, przeniesienia wartości czy też podatek dochodowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stawka opłaty mogłaby sięgnąć nawet 46 proc.

Miał omijać podatki. Były premier Hiszpanii pod lupą śledczych

Sędzia Calama uważa, że Zapatero mógł się również dopuścić przestępstwa przemytu, rozumianego w tym przypadku jako "wprowadzenie, posiadanie lub obrót na terytorium kraju biżuterią o łącznej wartości około 1 323 915 euro bez dowodu uiszczenia cła, akcyzy lub innych podatków związanych z jej importem". Śledczy podejrzewają, że kosztowności mogły zostać wprowadzone na obszar celny Unii Europejskiej z pominięciem obowiązujących kontroli i obowiązków podatkowych.

Agencja AFP podała, iż "podejrzewa się, że Zapatero nie jest w stanie udokumentować zapłaty ceł ani poniesienia innych opłat związanych z importem biżuterii". Były premier Hiszpanii został poinformowany o zarzutach za pośrednictwem swojego pełnomocnika.

Termin przesłuchania wyznaczono na 17 i 18 czerwca. W tych dniach Zapatero będzie miał możliwość złożenia wszelkich wyjaśnień w sprawie oraz przedstawienia ewentualnej dokumentacji co do sposobu nabycia oraz importu biżuterii.

Hiszpania. Jose Luis Rodriguez Zapatero znowu na językach

To nie jedyne kontrowersje wokół byłego premiera Hiszpanii. W maju media obiegła informacja o tym, że Zapatero został oskarżony o domniemane pranie brudnych pieniędzy w ramach śledztwa w sprawie dofinansowania publicznego w wysokości 53 mln euro przyznanego w 2021 roku liniom lotniczym Plus Ultra Lineas Aereas podczas pandemii COVID-19.

Były premier Hiszpanii został wezwany do złożenia wezwań w sprawie domniemanego przestępstwa prania pieniędzy w ramach sprawy Plus Ultra. Jak opisała agencja Reutera, jego biuro oraz trzy inne pomieszczenia zostały przeszukane przez specjalną grupę policyjną, zajmującą się zwalczaniem korupcji.

W ostatnich miesiącach kilka skandali korupcyjnych wybuchło także wokół współpracowników i rodziny obecnego premiera Hiszpanii, Pedro Sancheza. Z zarzutami mierzą się jego brat i żona, a byli najbliżsi współpracownicy trafili do aresztu.

Źródła: "El Mundo", AFP, agencja Reutera





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