W skrócie Dwóch rosyjskich dyplomatów otrzymało nakaz opuszczenia Włoch po oskarżeniach o szpiegostwo.

Wcześniej we Włoszech zatrzymano dwóch byłych agentów wywiadu i pięć innych osób, w tym czterech żołnierzy, podejrzanych o udział w rosyjskiej siatce szpiegowskiej.

Śledztwo prowadzi Specjalna Grupa Operacyjna Karabinierów pod nadzorem prokuratury w Rzymie.

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"Włoski rząd zdecydował o wydaleniu dwóch attache wojskowych ambasady Federacji Rosyjskiej we Włoszech, odpowiedzialnych za działalność szpiegowską, ujawnioną w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę w Rzymie" - poinformował na platformie X wicepremier i minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani.

Ambasador Rosji w Rzymie został poinformowany, że Iwan Pietrowicz Gorbaczow i Michaił Wasiljewicz Astachow muszą opuścić włoską stolicę w ciągu trzech dni.

Włochy. Prokuratura rozbija rosyjską siatkę szpiegowską

Prokuratura w Rzymie prowadzi szeroko zakrojone śledztwo w sprawie szpiegostwa. We wtorek media poinformowały o zatrzymaniu dwóch osób podejrzanych o wynoszenie tajnych informacji. Jednym ze schwytanych jest 59-letni były członek włoskiego pionu wywiadowczego i emerytowany podoficer karabinierów.

"Mężczyzna jest oskarżony o prowadzenie działalności szpiegowskiej w zamian za pieniądze dla rzekomego agenta rosyjskich służb wywiadowczych, chronionego immunitetem dyplomatycznym we Włoszech" - podał "IlSole24".

Prokuratura bada też udział pięciu innych osób w rosyjskiej siatce szpiegowskiej. Cztery z nich to włoscy żołnierze w czynnej służbie.

Podejrzanym zarzuca się "pozyskiwanie informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa", "szpiegostwa politycznego lub wojskowego", "ujawnienia tajemnic państwowych" oraz "ujawnienia informacji, które zostały objęte klauzulą 'poufne'".

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Dochodzenie, pod nadzorem prokuratury, prowadzi Specjalna Grupa Operacyjna Karabinierów, wyznaczona do tego zadania w maju 2025 roku.

W ramach działań służb przeprowadzono serię obserwacji podejrzewanych osób oraz przeszukań używanych przez nich komputerów.

"Zero tolerancji, zwłaszcza gdy w grę wchodzą wpływowi funkcjonariusze, którzy kompromitują lub narażają bezpieczeństwo Włoch" - napisał w mediach społecznościowych włoski minister obrony Guido Crosetto. "Ochrona bezpieczeństwa narodowego, informacji tajnych i instytucji stanowi podstawowy interes państwa i nie dopuszcza żadnej formy ustępstw" - dodał.

Źródła: "Corriere della Sera", "IlSole24", Roma Today





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