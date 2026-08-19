W skrócie NABU i SAP prowadzą operację specjalną dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez obecnego i byłego deputowanego, z udziałem wysokich rangą urzędników Biura Prezydenta Ukrainy.

Wcześniejsze śledztwa NABU i SAP dotyczyły korupcji w ukraińskim sektorze energetycznym, w tym mechanizmu wyprowadzania środków przez kontrahentów państwowego operatora elektrowni jądrowych Enerhoatom.

Zarzuty przedstawiono Andrijowi Jermakowi, byłemu szefowi kancelarii prezydenta, w związku ze śledztwem dotyczącym uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej oraz legalizacji środków finansowych.

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NABU i SAP przekazały w środę, że prowadzą działania dotyczące organizacji przestępczej, w której działalność mieli być zaangażowani przedstawiciele najwyższych szczebli ukraińskiej administracji. Jak czytamy w komunikacie, celem "operacji specjalnej" było zdemaskowanie przestępczej organizacji

"NABU i SAP prowadzą operację specjalną, mającą na celu ujawnienie organizacji przestępczej, która działała pod kierownictwem obecnego i byłego deputowanego do parlamentu Ukrainy, z udziałem wysokich rangą urzędników Biura Prezydenta Ukrainy oraz innych osób. Szczegóły - wkrótce" - przekazały służby w komunikacie.

Na razie instytucje antykorupcyjne nie ujawniły nazwisk osób objętych najnowszymi działaniami. Nie poinformowały również, jakiego dokładnie procederu dotyczy operacja. Zapowiedziały publikację kolejnych informacji.

Wielka afera korupcyjna w Ukrainie. W tle Enerhoatom

Najnowszy komunikat pojawia się po wcześniejszych głośnych śledztwach NABU i SAP dotyczących korupcji na najwyższych szczeblach władzy i w państwowych spółkach.

10 listopada 2025 roku służby poinformowały o rozbiciu rozległego systemu korupcyjnego związanego z ukraińskim sektorem energetycznym. Według ustaleń śledczych kontrahenci państwowego operatora elektrowni jądrowych Enerhoatom mieli przekazywać łapówki sięgające 10-15 proc. wartości zawieranych kontraktów.

Pieniądze miały następnie trafiać do tzw. back office działającego w centrum Kijowa, gdzie były legalizowane. Według informacji przekazanych przez ukraińskie instytucje antykorupcyjne przez ten mechanizm przepłynęło około 100 mln dolarów.

Jedną z osób, których nazwiska pojawiły się w związku ze śledztwem, był biznesmen Tymur Mindicz - współwłaściciel studia Kwartał 95, z którym przed rozpoczęciem kariery politycznej związany był Wołodymyr Zełenski. Mindicz wyjechał do Izraela. Według informacji przytoczonych w materiale obawiał się zatrzymania w związku ze sprawą Enerhoatomu.

Andrij Jermak z zarzutami. Były bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego

W postępowaniach korupcyjnych pojawiło się również nazwisko Andrija Jermaka, byłego szefa kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W listopadzie 2025 roku Jermak podał się do dymisji w związku ze śledztwem prowadzonym pod kryptonimem "Midas".

NABU i SAP przeprowadziły wówczas przeszukanie w jego mieszkaniu. 11 kwietnia były szef kancelarii prezydenta usłyszał zarzuty przedstawione przez SAP.

Andrij Jermak podczas rozprawy w sądzie w Kijowie GENYA SAVILOV East News

Śledczy podejrzewają Jermaka o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz legalizację 460 mln hrywien. Ten wątek postępowania dotyczy budowy luksusowego osiedla pod Kijowem. 18 maja Jermak opuścił kijowski areszt po wpłaceniu 140 mln hrywien kaucji.

NABU i SAP odgrywają kluczową rolę w ściganiu korupcji na najwyższych szczeblach władzy w Ukrainie. NABU zostało utworzone w 2014 roku do walki z korupcją na najwyższych szczeblach ukraińskiego państwa. Biuro prowadzi postępowania dotyczące m.in. urzędników, polityków i osób zarządzających państwowymi przedsiębiorstwami. SAP sprawuje nadzór nad śledztwami NABU i kieruje sprawy do sądu.



