Afera na jarmarku bożonarodzeniowym. Słodycze w kształcie penisów i wagin

Oprac.: Mateusz Kucharczyk Świat

Choinki, pierniki i grzane wino to wręcz obowiązkowe elementy każdego jarmarku bożonarodzeniowego. Można je znaleźć na Domplatz w niemieckim Erfurcie. Ale prawdziwą sensację wzbudza stanowisko jednego ze sprzedawców, który na swoim straganie - oprócz tradycyjnych świątecznych smakołyków - oferuje słodkości w kształcie... piersi czy penisa z lukrecji oraz waginy z gumy do żucia. Sprzedawca nie widzi powodu do szukania sensacji.

Zdjęcie Dick Middel (na zdj. w miniaturce) od 32 lat handluje słodyczami na jarmarkach bożonarodzeniowych / hakbak1979/// Screen via Twitter BILD / 123RF/PICSEL