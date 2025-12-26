W skrócie Były współpracownik Wołodymyra Zełenskiego,Tymur Mindicz, przerwał milczenie i twierdzi, że został kozłem ofiarnym w aferze korupcyjnej w sektorze energetycznym Ukrainy.

Mindicz aktualnie przebywa w Izraelu i "czuje się pod ogromną presją", odcinając się od udziału w nielegalnych działaniach.

W wyniku śledztwa dotyczącego afery korupcyjnej zatrzymano pięć osób, a jej konsekwencje odbiły się na notowaniach politycznych Zełenskiego.

Dziennikarz portalu Ukrainska Prawda dotarł do Izraela, gdzie w jednym kurortów spotkał Tymura Mindicza. Były bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego jest podejrzany w sprawie wielkiej afery korupcyjnej w krajowym sektorze energetycznym.

Biznesmen to były właścicielem studia telewizyjnego Zełenskiego. Jak pisał "The Spectator", mężczyzna uciekł z Ukrainy na chwilę przed tym, jak władze próbowały go aresztować za jego rzekomy udział w aferze.

Cała sprawa, a także późniejsze oskarżenia pod adresem szefa prezydenckiego biura, Andrija Jermaka, poważnie odbiły się na notowaniach Zełenskiego.

- 90 procent mojej sprawy to doniesienia medialne. Media już uczyniły ze mnie kozła ofiarnego. To zmasowany atak medialny - tłumaczył, przechadzając się z dziennikarzem po izraelskiej plaży.

Mindicz zaznaczył, że nie chce komentować toczącego się w Ukrainie śledztwa. Dodał, że zna zamieszanego w aferę korupcyjną byłego ministra energii Hermana Hałuszczenkę. - Nigdy nie dawałem mu żadnych instrukcji - podkreślił rozmówca.

- Dziś przypisują mi milion rzeczy, które nigdy się nie wydarzyły. Nie będę mówił o faktach, żeby nie pogarszać mojej i tak już trudnej sytuacji - tłumaczył Mindicz w wywiadzie dla Ukrainskiej Prawdy.

Były bliski współpracownik Zełenskiego poinformował dziennikarza, że w Izraelu żyje pod wielką presją. - Nie jest to dla mnie najlepszy czas. Teraz mogę zostać oskarżony o wszystko, nawet o wojnę w Izraelu. Dziś jestem winny wszystkiego - dodał.

Tymur Mindicz wyraził nadzieję, że z czasem "wszystko wyjdzie na jaw". - Spotkałem się z Jermakiem dawno temu. Rozmawiałem z Zełenskim dawno temu. Niestety, za jego prezydentury rzadko się komunikowaliśmy. Teraz nie komunikujemy się wcale - skwitował.

Afera na szczytach władz. W Ukrainie posypały się dymisje

Afera korupcyjna w Ukrainie wybuchła w listopadzie i dotyczyła krajowego sektora energetycznego. NABU (Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy - red.) poinformowało, że podejrzanych jest siedem osób, a pięć zostało zatrzymanych. W śledztwo zaangażowana jest również Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP).

Z dokumentacji zabezpieczonej przez służby wynika, że członkowie organizacji przestępczej przekazywali pieniądze byłemu wicepremierowi Ukrainy Ołeksijowi Czernyszowowi.

Według ustaleń śledczych uczestnicy procederu pobierali od kontrahentów Enerhoatomu łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Nielegalne środki miały być legalizowane przez tzw. back office w centrum Kijowa, przez który - jak ustalono - przeszło około 100 mln dolarów.

Źródło: Ukrainska Prawda, Meduza

