W skrócie Bill i Hillary Clintonowie zgodzili się złożyć zeznania przed komisją ds. nadzoru Izby Reprezentantów w związku ze sprawą Jeffrey’a Epsteina.

Komisja rozpoczynała procedurę mającą na celu skierowanie zawiadomienia do prokuratury federalnej z rekomendacją postawienia zarzutów karnych Clintonom po ich pierwotnej odmowie złożenia zeznań.

Do tej pory nie znaleziono dowodów na przestępstwa Clintonów związane ze sprawą Epsteina.

Opublikowane zostały setki tysięcy stron dokumentów dotyczących tej sprawy.

Szef komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów James Comer poinformował o porozumieniu z Clintonami w oświadczeniu dla prasy. Jak zapowiedział, były prezydent złoży zeznania 27 lutego, a jego żona, była szefowa dyplomacji USA - 26 lutego. Ich wystąpienia odbędą się za zamkniętymi drzwiami, lecz zostaną nagrane.

"Z niecierpliwością czekamy na możliwość przesłuchania Clintonów w ramach naszego śledztwa w sprawie makabrycznych zbrodni Epsteina i (jego partnerki Ghislaine - red.) Maxwell, aby zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność dla narodu amerykańskiego i ofiar" - napisał Comer.

Afera Epsteina. Clintonowie wcześniej odmawiali składania zeznań

Clintonowie pierwotnie odmówili złożenia zeznań przed komisją, twierdząc, że wyczerpali temat, składając odpowiedzi na piśmie. Oskarżyli też republikanów o chęć politycznego wykorzystania ich zeznań.

W następstwie ich odmowy komisja zapoczątkowała procedurę mającą doprowadzić do złożenia zawiadomienia do prokuratury federalnej z rekomendacją postawienia zarzutów karnych parze. W 2024 roku za odmowę zeznań przed komisją Kongresu skazani zostali byli doradcy Donalda Trumpa - Steve Bannon i Peter Navarro.

Zeznania Billa Clintona będą pierwszym wystąpieniem byłego prezydenta przed komisją Kongresu od 1983 roku, kiedy przed komisją sprawiedliwości Izby występował prezydent Gerald Ford w sprawie ułaskawienia swojego poprzednika Richarda Nixona.

Znajomość Clintonów z Epsteinem. "Nie wykryto dowodów"

Dotychczas Clintonowie nie zostali oskarżeni przed sądem o żadne przestępstwo powiązane z Epsteinem. Podkreślali, że nie posiadają informacji istotnych dla dochodzenia.

Jak wyjaśniał wcześniej rzecznik byłego prezydenta, Clinton spotkał się z Epsteinem kilka razy i odbył cztery podróże jego samolotem. Nie posiadał jednak wówczas wiedzy o przestępczej działalności finansisty.

Przedstawiciele Clintona twierdzą, że zerwał stosunki z Epsteinem w 2006 roku. W ujawnionych dokumentach sprawy Epsteina nie wykryto dotąd dowodów na przestępstwa byłego prezydenta, choć są tam jego zdjęcia w towarzystwie Epsteina i kobiet.

Do wszczęcia śledztwa przeciwko Billowi Clintonowi za jego związki z Epsteinem nawoływał prezydent Donald Trump, który sam przez wiele lat przyjaźnił się z miliarderem oskarżonym o wykorzystywanie nieletnich.

Sprawa Epsteina. Opublikowano ponad trzy miliony stron dokumentów

Przypomnijmy, że ujawnione pod koniec stycznia przez amerykański resort sprawiedliwości akta Epsteina - 3,5 mln stron oraz tysiące filmów wideo i zdjęć - to wynik przyjęcia przez Kongres ustawy nakazującej prokuraturze publikację wszystkich dokumentów dotyczących sprawy miliardera.

Zastępca prokuratora generalnego Todd Blanche informował jednocześnie, że resort zdecydował się nie publikować dokumentów, które zawierają dane osobowe lub informacje wrażliwe na temat ofiar Epsteina, a także materiałów dotyczących trwających śledztw.

Jeffrey Epstein został oskarżony w Stanach Zjednoczonych o handel seksualny nieletnimi. Z ustaleń śledczych wynika, że miał dopuszczać się tych przestępstw od końca lat 90. do połowy lat 2000.

Za te czyny miliarderowi groziła wieloletnia kara więzienia, a nawet dożywocie. Prokuratura oraz relacje poszkodowanych wskazywały, że przez lata skrzywdził dziesiątki nieletnich.

W 2019 roku Epstein odebrał sobie życie w areszcie w Nowym Jorku. Doszło do tego, zanim rozpoczął się proces.

