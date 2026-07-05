Dużo patosu, żadnych sporów i demonstracja jedności - na zakończonym w niedzielę zjeździe w Erfurcie populistyczno-prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD) starała się nie popełnić żadnych błędów i pokazać się jako ugrupowanie gotowe do przejęcia władzy po tegorocznych wyborach regionalnych.

Według sondaży partia ta, klasyfikowana przez kontrwywiad jako częściowo skrajnie prawicowa, ma szansę uzyskać bezwzględną większość w landzie Saksonia-Anhalt i samodzielnie utworzyć rząd. - To natychmiast doprowadziłoby do normalizacji naszej partii - oceniła szefowa AfD Alice Weidel w rozmowie z partyjną telewizją. Obecnie AfD, najsilniejsza opozycja w Bundestagu, jest izolowana przez pozostałe ugrupowania.

- To my narzucamy rytm polityki w tym kraju - przekonywała Weidel w wystąpieniu zamykającym zjazd. - Tylko my odpowiadamy na troski wyborców i potrafimy oferować rozwiązania.

Rządzącej Niemcami chadecji CDU Weidel zarzuciła, że "prowadzi politykę przeciwko Niemcom i interesom kraju". Według liderki ugrupowania AfD jest "nową partia masową" (niem. Volkspartei), która reprezentuje szerokie spektrum społeczeństwa, tak jak chadecy i socjaldemokraci w Niemczech. Dlatego, jak mówiła, po następnych wyborach do Bundestagu AfD "będzie rościć sobie prawo do rządzenia, bo jesteśmy najmocniejszą siłą".

Z kolei współprzewodniczący partii Tino Chrupalla jest przekonany: "AfD jest po to, żeby wygrać". - I wygramy, i będziemy rządzić - mówił. - Musimy w końcu przejść z opozycji do rządu. Jesteśmy na to gotowi. Chcemy rządzić.

Według niego celem musi być przejęcie władzy "również na szczeblu federalnym w 2029 roku".

Duet Weidel i Chrupalla na czele

W sobotę Weidel i Chrupalla zostali ponownie zatwierdzeni jako duet kierujący ugrupowaniem. Wyniki głosowania pokazały jednak, że to Alice Weidel, ubiegłoroczna kandydatka na kanclerza, ma silniejszą pozycję: uzyskała ona poparcie 81,3 proc. delegatów, a prawie wszyscy popierani przez nią kandydaci do władz partii zostali wybrani. Chrupalla uzyskał 70 proc. głosów. Jak ocenia agencja DPA, w dłuższej perspektywie coraz bardziej pojawiać się będzie kwestia jednoosobowego przywództwa AfD.

Jak zauważa DPA, choć ton wystąpień podczas zjazdu partii nie odbiegał znacząco od retoryki, jaką w ostatnich miesiącach prezentowali czołowi politycy AfD, to uwagę zwraca skład nowego zarządu ugrupowania. Do kierownictwa weszło kilku nowych, częściowo młodszych działaczy, z których część już znajduje się w kręgu zainteresowania Urzędu Ochrony Konstytucji, czyli kontrwywiadu. Wciąż na rozstrzygnięcie sądowe czeka spór AfD z tym urzędem o to, czy kontrwywiad może traktować całą partię jako ugrupowanie o skrajnie prawicowych tendencjach i prowadzić wobec niej obserwację.

"Zjazd pokazał również, że AfD nie zamierza podążać drogą umiarkowania, którą w ostatnim czasie obrały niektóre inne partie prawicowe w Europie" - pisze DPA. Wskazuje, że nowy wiceprzewodniczący ugrupowania Sven Tritschler podkreślał, iż "właśnie teraz, u progu przejęcia władzy", partia musi pozostać wierna swoim zasadom. Nie może m.in. zrezygnować z postulatu reemigracji, czyli deportacji imigrantów bez prawa pobytu.

Wielotysięczne protesty przeciwników AfD

Obrad kongresu AfD nie zdołali znacząco zakłócić przeciwnicy skrajnej prawicy, którzy protestowali w Erfurcie. Według organizatorów w akcjach protestacyjnych w miniony weekend wzięło udział około 50 tys. osób. Policja oszacowała tę liczbę na 31 tys.

Kilkanaście tysięcy wzięło udział w blokadach dróg dojazdowych do miejsca obrad kongresu AfD. Z tego powodu tymczasowo zamknięta została autostrada A71. Mimo blokad zjazd partii rozpoczął się w sobotę punktualnie. Setki delegatów dotarły na miejsce już w nocy, zanim rozpoczęły się blokady dróg.

Według policji protesty przebiegły w dużej mierze pokojowo. Odnotowano kilkadziesiąt przestępstw i wykroczeń, jak zniszczenie mienia, przestępstwa związane z uszkodzeniem ciała oraz naruszenia ustawy o zgromadzeniach.

We wszystkich przypadkach wszczęto postępowania przygotowawcze. Sztab operacyjny wspomniał też o próbie przedarcia się przez kordon około 250 kontrdemonstrantów, a także o pojedynczych atakach na dziennikarzy i prowadzących transmisje na żywo. Poza tym skonfiskowano kilka dronów, które latały mimo strefy zakazu.

Muzyka z "Gwiezdnych wojen"

Podczas obrad zjazdu AfD doszło jednak do drobnego incydentu, który wywołał zamieszanie. Jak relacjonuje DPA, w pewnej chwili z obu stron sali rozległa się tajemnicza muzyka: motyw "Imperial March" z "Gwiezdnych wojen".

W filmie utwór ten symbolizuje Dartha Vadera, Imperium i ciemną stronę mocy. Służby bezpieczeństwa i technicy gorączkowo przeszukiwali przestrzeń za zasłonami przy bocznych ścianach. Policja potwierdziła później, że znaleziono cztery głośniki Bluetooth. Na razie nie wiadomo, kto je tam podłożył i sterował nimi.

Tekst pierwotnie ukazał się w polskiej sekcji Deutsche Welle.

Redakcja Polska Deutsche Welle/Anna Widzyk





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