W skrócie Liderka Alternatywy dla Niemiec, Alice Weidel, zapowiedziała chęć otwarcia kanału rozmów z Rosją we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

Weidel oraz Tino Chrupalla podkreślili zadowolenie z wyników wyborów i zapowiedzieli utrzymanie dotychczasowego kursu partii.

AfD zwyciężyła w wyborach w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, a CDU nie przekroczyła progu wyborczego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Alice Weidel oświadczyła w poniedziałek, że dla Stanów Zjednoczonych, otwiera się w nowym oknie i Rosji, otwiera się w nowym oknie stało się jasne, iż jedynie prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec jest "jedynym wiarygodnym" partnerem w Niemczech, otwiera się w nowym oknie.

Polityczka oświadczyła, że jej partia chce wspólnie z USA otworzyć kanał rozmów ze stroną rosyjską. - Oczywiście nie będziemy utrzymywać kontaktów tylko z jedną stroną; rozmawiamy z obiema stronami. Kierujemy się założeniem, że chcemy mieć dobre relacje, oczywiście także z USA - powiedziała.

Pytanie o to, czy AfD, otwiera się w nowym oknie planuje rozmowy z rosyjskim rządem, padło podczas konferencji prasowej po wyborach do parlamentów w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Berlinie, otwiera się w nowym oknie.

Słowa liderki AfD cytowały nie tylko niemieckie media, ale również m.in. rosyjska agencja TASS. Przypomniała ona, iż 19 września Kiriłł Dmitrijew, specjalny wysłannik Rosji ds. inwestycji i współpracy gospodarczej, wspomniał o możliwości współpracy z AfD w celu przywrócenia funkcjonowania gazociągu Nord Stream.

"Utrzymamy kurs". Alice Weidel o planach na strategię AfD

Weidel wyraziła zadowolenie z wyników głosowań i pochwaliła swoich kandydatów. - Gratulacje także dla CDU, która umożliwiła Partii Lewicowej tak wielki sukces dzięki swojej niezbyt inteligentnej polityce - powiedziała, odnosząc się do wyników z Berlina.

Liderzy AfD - Weidel i Tino Chrupalla - podkreślili, że wyniki wyborów potwierdziły skuteczność kierunku obranego przez ich partię. - W związku z tym utrzymamy kurs i w tej chwili nie widzimy powodu, by cokolwiek zmieniać - oświadczyła Weidel.

Komentując porażkę CDU w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, gdzie chadecja nie dostała się do landtagu, Chrupalla powiedział, że AfD zawsze się cieszy, gdy odbiera poparcie innym partiom. - Jeśli CDU przestanie istnieć, a wyborcy będą głosować na nas, tym lepiej - dodał. Chrupalla mówił też o tym, że jego partia "rozgromiła" CDU.

Friedrich Merz do dymisji? Kanclerz stawia sprawę jasno

Weidel zaproponowała kanclerzowi Niemiec Friedrichowi Merzowi, otwiera się w nowym oknie "rozmowy". Zapewniła przy tym, że jej partia jest gotowa zakończyć "zastój" w kraju.

Niesatysfakcjonujące dla CDU wyniki wyborów lokalnych w Niemczech wywołały falę spekulacji o ewentualnych rozmowach w kierownictwie CDU na temat potencjalnego odejścia Merza ze stanowiska szefa rządu.

- Ani wczoraj wieczorem, ani dziś przed południem nikt nie podniósł żadnej kwestii personalnej - odrzucił te spekulacje kanclerz Niemiec.

W poniedziałek odniósł się on także do słów krytyki sugerujących, że przyczyn porażki CDU należy się dopatrywać w jego niskich notowaniach w sondażach popularności. -Przyczyny tych wyników wyborczych wykraczają daleko poza moją osobę - zapewnił.

Wybory lokalne w Niemczech

AfD wygrała niedzielne wybory w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, uzyskując 38,2 proc. głosów. Chadecy zdobyli poparcie na poziomie 4,9 proc. i tym samym znaleźli się poniżej progu wyborczego.

To najgorszy rezultat tego ugrupowania w wyborach w Niemczech. Jest to również pierwszy przypadek w historii, gdy chadecy nie znajdą się w parlamencie niemieckiego kraju związkowego. Wcześniej rozczarowaniem dla CDU zakończyło się głosowanie w Saksonii-Anhalcie z 6 września.

W niedzielę wybory odbyły się także w Berlinie, gdzie najwyższe poparcie (25,7 proc.) zdobyła Lewica. CDU, otwiera się w nowym oknie uplasowało się na drugim miejscu z wynikiem wynoszącym 18,8 proc. Kolejne miejsca zajęły: AfD (16,3 proc.), Zieloni (14,3 proc.) oraz SPD (12,1 proc.).

Źródła: "Handelsblatt", Euronews, Reuters, AFP, TASS



