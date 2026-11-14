W skrócie Partia AfD ogłosiła byłego piłkarza i mistrza świata Thomasa Bertholda swoim oficjalnym kandydatem na urząd prezydenta Niemiec.

Liderzy ugrupowania Alice Weidel i Tino Chrupalla argumentują, że wybór bezpartyjnego kandydata ma umożliwić prawdziwy nowy początek w polityce.

Thomas Berthold zapowiedział, że jako kandydat niezależny chce zjednoczyć społeczeństwo i postuluje bezpośredni wybór głowy państwa przez naród.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"W osobie Thomasa Bertholda znaleźliśmy kandydata wywodzącego się z centrum społeczeństwa, który rzeczywiście może reprezentować wszystkich Niemców" - przekazali Alice Weidel i Tino Chrupalla, liderzy Alternatywy dla Niemiec (AfD) za pośrednictwem platformy X.

We wpisie zaznaczyli, że wybór bezpartyjnego Bertholda to świadoma decyzja. "Chcemy umożliwić prawdziwy nowy początek na szczycie władz naszego państwa. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy wyjdziemy poza partyjne kalkulacje i stare układy" - czytamy.

AfD zdecydowała. Thomas Berthold kandydatem na prezydenta

"Jako piłkarz i mistrz świata, Thomas Berthold wie, jak ważne jest zjednoczenie sił dla osiągnięcia wspólnego celu. Jesteśmy przekonani, że wyciągnie on pomocną dłoń do wszystkich, którzy szczerze pragną wspólnie zmieniać naszą ojczyznę na lepsze" - dodali we wpisie przewodniczący AfD.

Chrupalla napisał w innym wpisie, że Berthold "doskonale nadaje się" na prezydenta Niemiec, bo "wystąpił przeciwko szkodliwej polityce pandemicznej" oraz "dał Niemcom niezapomniany tytuł" podczas mistrzostw świata w piłce nożnej w 1990 roku.

"Jesteśmy pewni, że nasz kandydat może liczyć na poparcie, wykraczające daleko poza granice podziałów partyjnych" - oznajmiono we wspomnianym wcześniej wpisie. "Piłka nożna łączy ponad wszystkie granice i podziały. Właśnie tego potrzebuje nasz kraj dzisiaj na nowo" - dodał na swoim profilu Chrupalla.

Kim jest Thomas Berthold, kandydat AfD na prezydenta?

Thomas Berthold to 62-letni były piłkarz. Karierę piłkarską rozpoczął w 1982 roku w Eintrachcie Frankfurt. Podczas mistrzostw świata w 1990 roku w Rzymie zdobył tytuł z reprezentacją narodową.

Po zakończeniu gry w piłkę często udziela się w roli eksperta i analityka piłkarskiego w niemieckiej telewizji. W 2020 roku był jedną z osób przemawiających podczas demonstracji w Stuttgarcie przeciwko wprowadzonym przez rząd środkom, mającym na celu walkę z koronawirusem.

Berthold odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych do ogłoszenia AfD. Podziękował partii za zaufanie i podkreślił, że startuje jako "niezależny kandydat". "Moim celem jest bycie prezydentem dla wszystkich obywateli, niezależnie od tego, gdzie żyją i na kogo głosują" - napisał na platformie X.

"Reprezentuję pojednanie w podzielonym społeczeństwie. Chcę zjednoczyć nasz kraj wewnętrznie i godnie reprezentować go na zewnątrz. I mówię to otwarcie: Głowa państwa powinna być wybierana bezpośrednio przez naród. Ten, kto mówi w imieniu wszystkich, powinien być wybrany przez wszystkich" - oświadczył kandydat AfD na prezydenta.



