W skrócie Najwięcej poparcia w najnowszym sondażu instytutu Forsa zdobyła partia AfD, natomiast CDU/CSU zanotowała najniższy wynik od listopada 2021 roku.

Liberalna FDP przekroczyła próg wyborczy, osiągając najwyższy wynik od lutego 2025 roku, podczas gdy wyniki Zielonych, SPD i Lewicy pozostały bez zmian.

W innym badaniu INSA AfD również zajmuje pierwsze miejsce.

Wszystkie niemieckie partie wykluczyły współpracę koalicyjną z AfD.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Na czele najnowszego sondażu, przeprowadzonego przez instytutu Forsa, plasuje się prawicowo-populistyczna AfD. Partia ta może liczyć na poparcie na poziomie 27 proc. - zbyt niskie, aby mogła samodzielnie rządzić.

Współrządzące ugrupowanie kanclerza Friedricha Merza, CDU/CSU, znalazło się na drugiej pozycji, z wynikiem 21 proc. To najgorszy rezultat dla tej partii od listopada 2021 roku.

Niemcy. Najnowszy sondaż. AfD na czele, CDU/CSU notuje spadek

Kolejne miejsca w zestawieniu zajęli kolejno Zieloni (15 proc.), SPD (12 proc.) oraz Lewica (11 proc.). Wyniki tych ugrupowań nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego badania.

Próg wyborczy udało się przekroczyć także liberalnej FDP, która zdobyła równo 5 proc. poparcia. To pierwszy tak wysoki wynik tej partii od lutego 2025 roku, kiedy sondaże przestały dawać jej szansę na wejście do Bundestagu.

Sukces ten natychmiast przypisał sobie nowo wybrany przewodniczący ugrupowania, Wolfgang Kubicki, który w wpisie na X nazwał wynik "efekt FDP". Niemiecki "Die Welt" zauważa jednak, że jego wyboru dokonano już w trakcie zbierania danych ankietowych, a więc większość badanych nie wiedziała jeszcze o tej zmianie.

Wybory parlamentarne w Niemczech. Jasne wyniki sondaży

W ostatnich dniach w niemieckiej przestrzeni publicznej pojawił się także inny sondaż, przeprowadzony przez Instytut INSA. Również tam prowadzi AfD, z rezultatem 29 proc., wyprzedzając CDU/CSU i Zielonych.

Osiągnięcie większości parlamentarnej w scenariuszach przewidzianych przez obie sondażownie byłoby możliwe jedynie w wypadku porozumienia się CDU/CSU, Zielonych i SPD.

Wszystkie niemieckie partie wykluczyły wejście w koalicję z AfD.

Źródło: "Die Welt"





"Wydarzenia": Awantura na festynie. Ciosy spadły na sołtysa i członków koła gospodyń wiejskich Polsat News