Administracja Trumpa z misją w Europie. Chce wpłynąć na dwa kraje

Dawid Zdrojewski

Dawid Zdrojewski

Sekretarz stanu USA Marco Rubio wyrusza do Europy. Choć docelowym punktem jego wizyty będzie Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, przedstawiciel administracji Donalda Trumpa odwiedzi jeszcze dwa kraje - Słowację i Węgry. Rubio ma jasny cel - przekonanie przywódców tych państw do zaprzestania zakupu surowców energetycznych od Rosji.

Marco Rubio spotka się z Viktorem Orbanem i Robertem Ficą
Marco Rubio spotka się z Viktorem Orbanem i Robertem FicąAlex Brandon / Reuters / AA/ABACA / Abaca Press / Sergei Bobylev / Zuma PressAgencja FORUM

Marco Rubio będzie stał na czele amerykańskiej delegacji na rozpoczynającej się w piątek Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Ze Stanów Zjednoczonych ma przybyć też ponad 50 członków Kongresu. W ubiegłym roku Amerykanów reprezentował w Monachium wiceprezydent J.D. Vance, który wygłosił tam głośne i budzące kontrowersje przemówienie.

Jak zapowiedział Departament Stanu, wizyta Rubio w Niemczech potrwa do 15 lutego. Następnie sekretarz stanu ma udać się na Słowację i na Węgry.

USA mają misję w Europie. Rubio odwiedzi Węgry i Słowację

Przed wylotem do Europy amerykański polityk ujawnił główny cel wizyty w obu tych krajach. Odpowiadając na pytanie jednego z dziennikarzy, czy wezwie Budapeszt i Bratysławę do zaprzestania importu rosyjskich surowców, Rubio potwierdził, że temat ten jest w jego agendzie.

- Będziemy o tym dyskutować. Porozmawiamy z nimi o tym, co musi się wydarzyć. Nie będę wchodził w szczegóły, co dokładnie powiemy na tych spotkaniach - powiedział sekretarz stanu.

Rubio podkreślił przy tym, że Węgry i Słowacja to kraje, które "bardzo ściśle współpracują ze Stanami Zjednoczonymi". Jak dodał, to dobra okazją do odwiedzenia państw, w których wcześniej nie był.

Zobacz również:

Wywiad "The Atlantic" z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy mówił o Donaldzie Trumpie
Wojna w Ukrainie

Zaskakujące słowa Zełenskiego o Trumpie. "Zyskałby najwięcej"

Patryk Idziak
Patryk Idziak

    Słowacja i Węgry kupują surowce od Rosji

    W październiku ub. roku Unia Europejska wprowadziła pakiet sankcji zakazujących importu rosyjskiego LNG do 2027 r. Słowacja i Węgry nadal dostarczają rosyjski surowiec za pośrednictwem gazociągu Balkan Stream, omijając Ukrainę.

    W listopadzie Viktor Orban zapowiedział, że jego rząd pozwie UE za decyzję o stopniowym zaprzestaniu importu rosyjskiego gazu. Słowa dotrzymał. 2 lutego do TSUE wpłynęła skarga Węgier w tej sprawie. 

    Robert Fico powiedział, że Słowacja również planuje taką ścieżkę.

    Zobacz również:

    Węgry. Viktor Orban grzmi ws. Ukrainy. "Deklaracja wojny"
    Świat

    "Jawna deklaracja wojny". Premier Węgier grzmi, chodzi o Ukrainę

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger

      Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. Spotkanie Rubio - Zełenski

      Departament Stanu opublikował szczegóły wizyty Marco Rubio w Monachium. Polityk w piątek ma spotkać się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, zaś na sobotę zaplanowano jego wystąpienie na konferencji. Przed wylotem z Waszyngtonu Rubio powiedział mediom, że w Monachium będzie miał okazję spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim.

      Zwrócił uwagę, że USA są "bardzo blisko powiązane z Europą". Jednocześnie zaznaczył: - Żyjemy w nowej erze geopolitycznej i będzie to wymagało od nas wszystkich ponownego przeanalizowania, jak to wygląda.

      Amerykańscy urzędnicy przekazali agencji AP, że Rubio ma w Monachium skupić się na współpracy dotyczącej wspólnych problemów, w tym na Bliskim Wschodzie, w Ukrainie a także na kwestiach dotyczących Chin.

      Tematem przewodnim Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, które potrwa do niedzieli, będą zmiany w porządku światowym i kryzys w stosunkach transatlantyckich, a także konflikt z Iranem i wojna na Ukrainie.

      W konferencji wezmą udział premier Donald Tusk i wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

      Zobacz również:

      Wojna w Ukrainie. Ukraina rozważa oddanie Rosji obwodu donieckiego
      Wojna w Ukrainie

      Przełomowe doniesienia z kręgu Zełenskiego. "Najtrudniejsze ustępstwo"

      Dawid Zdrojewski
      Dawid Zdrojewski
      Środki z programu SAFE. Budka: Uzyskaliśmy dogodne warunkiPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze