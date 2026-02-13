Marco Rubio będzie stał na czele amerykańskiej delegacji na rozpoczynającej się w piątek Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Ze Stanów Zjednoczonych ma przybyć też ponad 50 członków Kongresu. W ubiegłym roku Amerykanów reprezentował w Monachium wiceprezydent J.D. Vance, który wygłosił tam głośne i budzące kontrowersje przemówienie.

Jak zapowiedział Departament Stanu, wizyta Rubio w Niemczech potrwa do 15 lutego. Następnie sekretarz stanu ma udać się na Słowację i na Węgry.

USA mają misję w Europie. Rubio odwiedzi Węgry i Słowację

Przed wylotem do Europy amerykański polityk ujawnił główny cel wizyty w obu tych krajach. Odpowiadając na pytanie jednego z dziennikarzy, czy wezwie Budapeszt i Bratysławę do zaprzestania importu rosyjskich surowców, Rubio potwierdził, że temat ten jest w jego agendzie.

- Będziemy o tym dyskutować. Porozmawiamy z nimi o tym, co musi się wydarzyć. Nie będę wchodził w szczegóły, co dokładnie powiemy na tych spotkaniach - powiedział sekretarz stanu.

Rubio podkreślił przy tym, że Węgry i Słowacja to kraje, które "bardzo ściśle współpracują ze Stanami Zjednoczonymi". Jak dodał, to dobra okazją do odwiedzenia państw, w których wcześniej nie był.

Słowacja i Węgry kupują surowce od Rosji

W październiku ub. roku Unia Europejska wprowadziła pakiet sankcji zakazujących importu rosyjskiego LNG do 2027 r. Słowacja i Węgry nadal dostarczają rosyjski surowiec za pośrednictwem gazociągu Balkan Stream, omijając Ukrainę.

W listopadzie Viktor Orban zapowiedział, że jego rząd pozwie UE za decyzję o stopniowym zaprzestaniu importu rosyjskiego gazu. Słowa dotrzymał. 2 lutego do TSUE wpłynęła skarga Węgier w tej sprawie.

Robert Fico powiedział, że Słowacja również planuje taką ścieżkę.

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. Spotkanie Rubio - Zełenski

Departament Stanu opublikował szczegóły wizyty Marco Rubio w Monachium. Polityk w piątek ma spotkać się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, zaś na sobotę zaplanowano jego wystąpienie na konferencji. Przed wylotem z Waszyngtonu Rubio powiedział mediom, że w Monachium będzie miał okazję spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim.

Zwrócił uwagę, że USA są "bardzo blisko powiązane z Europą". Jednocześnie zaznaczył: - Żyjemy w nowej erze geopolitycznej i będzie to wymagało od nas wszystkich ponownego przeanalizowania, jak to wygląda.

Amerykańscy urzędnicy przekazali agencji AP, że Rubio ma w Monachium skupić się na współpracy dotyczącej wspólnych problemów, w tym na Bliskim Wschodzie, w Ukrainie a także na kwestiach dotyczących Chin.

Tematem przewodnim Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, które potrwa do niedzieli, będą zmiany w porządku światowym i kryzys w stosunkach transatlantyckich, a także konflikt z Iranem i wojna na Ukrainie.

W konferencji wezmą udział premier Donald Tusk i wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

