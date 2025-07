Urzędnicy wyborczy obu partii, którzy już spotykają się z szykanami i pozwami w związku z fałszywymi twierdzeniami Trumpa, obawiają się prób kontroli maszyn do głosowania - podaje "Washington Post".

Administracja chce dostępu do spisów wyborców i maszyn do głosowania

Administracja Trumpa zaczęła szukać sposobu zebranie danych o wyborcach i sprawdzenie sprzętu do głosowania, co wzbudziło obawy lokalnych i stanowych urzędników wyborczych przed ingerencją władz federalnych w wybory uzupełniające do Kongresu planowane na 2026 rok.