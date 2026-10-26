Absurdalne tezy Miedwiediewa i jasne wezwanie dla Trumpa. "Zająć się Zełenskim"

Alicja Krause

Alicja Krause

"Ten kijowski szumowina regularnie pluje prosto w twarz prezydentowi USA" - napisał Dmitrij Miedwiediew, charakteryzując Wołodymyra Zełenskiego. Były prezydent Rosji zasugerował, by Donald Trump polecił amerykańskim służbom "zająć się" ukraińskim przywódcą. Brytyjski "Daily Mail" odczytuje propagandowy wpis jako wezwanie do zamachu na Zełenskiego.

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Donald Trump i Dmitrij Miedwiediew w garniturach. Po prawej stronie Wołodymyr Zełenski.
Miedwiediew pisał o Zełenskim. Zwrócił się do Trumpa, padły niepokojące słowaUmit Bektas / Reuters / Sergei Karpukhin / Zuma Press / PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma PressAgencja FORUM

W skrócie

  • Dmitrij Miedwiediew opublikował wpis na platformie VK, w którym w bardzo agresywnym tonie skrytykował postawę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wobec Donalda Trumpa.
  • Były prezydent Rosji oskarżył Zełenskiego o działanie na szkodę interesów USA.
  • Miedwiediew zasugerował, że Donald Trump powinien polecić amerykańskim służbom rozwiązanie problemu z Zełenskim, co media interpretują jako wezwanie do zamachu.
  • Donald Trump niedawno stwierdził, że nadszedł czas, aby w imieniu Ukrainy porozumienie pokojowe negocjował ktoś inny niż Wołodymyr Zełenski.
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Dmitrij Miedwiediew określił Wołodymyra Zełenskiego mianem "bezczelnego" przywódcy, który "żywi głęboką urazę" do Donalda Trumpa i okazuje wobec niego "skrajną zuchwałość".

"Zastanówmy się, dlaczego obecny gospodarz Białego Domu miałby w ogóle darzyć sympatią tego nerwowego krwiopijcę" - dywagował w swoim wpisie na platformie VK wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Miedwiediew zarzucił Zełenskiemu m.in. to, że "otwarcie i konsekwentnie wspierał na każdym kroku" byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Ten był konkurentem Trumpa w ostatniej kampanii, jednak ostatecznie wycofał się z walki o reelekcję. W wyścigu o fotel prezydenta zastąpiła go Kamala Harris.

Zdaniem Miedwiediewa prezydent Ukrainy "podczas poprzednich wyborów odmówił przekazania Trumpowi rzeczywistych, obciążających dowodów" przeciwko Bidenowi. Nie wskazał, o co dokładnie chodzi.

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Według Miedwiediewa Zełenski "natarczywie (...) domagał się od Trumpa pieniędzy oraz broni do prowadzenia wojny z Rosją". Jednocześnie "manipulował europejskimi przywódcami, nieustannie nastawiając ich przeciwko Trumpowi i jego otoczeniu".

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Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej dodał, że Zełenski "wielokrotnie odrzucał propozycje" Trumpa i jego współpracowników "dotyczące podjęcia negocjacji w celu zakończenia konfliktu".

"Okazywał całkowitą pogardę dla strony amerykańskiej, odmawiając wstrzymania ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej i ignorując ostrzeżenia Trumpa dotyczące wpływu tych działań na światowe ceny paliw oraz sytuację w USA przed wyborami" - kontynuował swój propagandowy wywód Miedwiediew.

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Zdaniem Miedwiediewa Zełenski "swoim lekkomyślnym postępowaniem doprowadził USA i NATO na skraj globalnego konfliktu nuklearnego z Rosją". "Zamiast uwzględnić stanowisko Waszyngtonu, uciekał się do szantażu, strasząc klęską byłej Ukrainy i roztaczając przerażające wizje konsekwencji dla całego Zachodu" - napisał.

Były rosyjski prezydent brnął dalej w absurdalnej narracji. W jego opinii Wołodymyr Zełenski "nawiązał sojusz z meksykańskimi kartelami - grupami znienawidzonymi przez Trumpa", umożliwiając bojownikom udział w "szkoleniach z obsługi dronów na terytorium byłej Ukrainy".

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"Krótko mówiąc, ten kijowski szumowina regularnie pluje prosto w twarz prezydentowi USA, ignorując jego apele i nastawiając przeciwko niemu wpływowych Amerykanów - a także Europejczyków" - dodał Miedwiediew. Zasugerował, że Zełenski "wraz z całą swoją nacjonalistyczną bandą regularnie wyciąga od Amerykanów ogromne sumy pieniędzy".

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"Co Trump powinien zrobić z takim skur...?" - pytał Miedwiediew. "Odpowiedź można znaleźć w amerykańskiej historii: wystarczy, że wezwie sekretarza obrony oraz dyrektora CIA i zleci im naprawienie tego niefortunnego nieporozumienia" - napisał.

"W końcu ten osobnik wyrządza rzeczywistym interesom Trumpa znacznie większą szkodę niż wszystkie sztucznie wykreowane pretensje wobec Wenezueli, Kuby i Iranu razem wzięte. Sposób, miejsce i środki nie mają tu żadnego znaczenia" - podsumował swój wpis.

Brytyjski "Daily Mail" odczytuje to jako wezwanie do zamachu na Zełenskiego. "Były prezydent Rosji Miedwiediew nakazuje Trumpowi zabić Zełenskiego za 'zaszkodzenie jego interesom'" - czytamy w publikacji.

Wypowiedź Miedwiediewa pojawiła się w czasie napięć między Waszyngtonem a Kijowem.

W miniony poniedziałek Donald Trump oświadczył, że "nadeszła pora, by zamiast Wołodymyra Zełenskiego ktoś inny negocjował w imieniu Ukrainy". - Gdyby mnie posłuchał, już dawno wynegocjowałby znacznie lepsze porozumienie i miałby po swojej stronie milion ludzi, którzy nadal by żyli - ocenił.

Źródła: VK, "Daily Mail"

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