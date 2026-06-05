W skrócie Juraj Blanar ostro odpowiedział na wypowiedzi Petera Magyara dotyczące granic po traktacie z Trianon, nazywając je absurdalnymi i sprzecznymi z historią.

Minister spraw zagranicznych Słowacji stanowczo odrzucił jakiekolwiek próby podważania granic, integralności terytorialnej i suwerenności swojego kraju.

Relacje między Budapesztem a Bratysławą pozostają napięte, a najbliższe spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej ma się odbyć 23 czerwca w Budapeszcie.

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W czwartek, podczas obchodów Dnia Jedności Narodowej w Budapeszcie, organizowanych w rocznicę podpisania traktatu z Trianon z 1920 roku, premier Węgier Peter Magyar mówił o znaczeniu dobrych relacji z państwami sąsiednimi.

- Węgry są jedynym krajem na świecie, który sąsiaduje sam ze sobą - stwierdził.

Jak dodał, w ostatnich latach dialog z częścią najważniejszych partnerów Budapesztu został osłabiony, a współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej napotkała poważne trudności.

Szef MSZ Słowacji odpowiada premierowi Węgier

Na słowa Magyara zareagował minister spraw zagranicznych Słowacji Juraj Blanar. W komunikacie opublikowanym przez słowacki resort dyplomacji określił wypowiedź węgierskiego premiera jako "absurdalną" i sprzeczną z historią.

"Odrzucam takie postrzeganie historii. Nie, szanowny panie premierze Węgier. Pańskie, a tym samym również nasze granice, są jasno określone dzięki pokojowym negocjacjom w Trianon po I wojnie światowej i ponownie potwierdzone po II wojnie światowej, w której, nawiasem mówiąc, Węgry znalazły się po stronie pokonanych" - podkreślił Blanar.

Szef słowackiej dyplomacji zaznaczył również, że odrzuca wszelkie próby podważania granic, integralności terytorialnej oraz suwerenności Słowacji.

Spięcie między Węgrami i Słowacją

Juraj Blanar przypomniał także o znaczeniu Słowackiego Powstania Narodowego, dzięki któremu - jak podkreślił - jego kraj jednoznacznie opowiedział się po stronie koalicji antyfaszystowskiej.

Według ministra dalsze przyjazne relacje między Bratysławą a Budapesztem są możliwe wyłącznie bez "fałszywych tonów irredentyzmu i podważania historii".

Warto przypomnieć, że od czasu objęcia urzędu premiera przez Petera Magyara nie doszło jeszcze do bezpośredniego spotkania z premierem Słowacji Robertem Ficą.

Węgry, które do końca czerwca przewodniczą Grupie Wyszehradzkiej, zaprosiły jednak szefów rządów państw V4 (Polski, Czech i Słowacji) na spotkanie w Budapeszcie zaplanowane na 23 czerwca.

Traktat z Trianon wciąż budzi emocje

Podpisany w 1920 roku traktat z Trianon przypieczętował rozpad Austro-Węgier po I wojnie światowej.

Na jego mocy Węgry utraciły ponad 70 proc. terytorium dawnego Królestwa Węgierskiego, a miliony etnicznych Węgrów znalazły się poza granicami państwa. Szacuje się, że było to około 3,5 mln osób, z czego znaczna część zamieszkiwała tereny dzisiejszej południowej Słowacji.

Dla Słowaków porozumienie miało z kolei zupełnie inne znaczenie. Traktat potwierdził przyłączenie ziem słowackich do nowo powstałej Czechosłowacji oraz wyznaczył granicę między oboma państwami, która po późniejszych zmianach i porozumieniach międzynarodowych stała się podstawą obecnego przebiegu granicy słowacko-węgierskiej.

Źródło: Index.hu





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