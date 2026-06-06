W skrócie Alaksandr Łukaszenka stwierdził, że Białoruś nie zamierza dołączyć do wojny w Ukrainie i powiedział, że zależy mu na dialogu z sąsiadami.

Podczas wystąpienia na wydarzeniu w Grodnie przywódca zapewnił, że jego kraj chce żyć w pokoju.

Łukaszenka zwrócił się do Polaków, Litwinów i Ukraińców, podkreślając gotowość do ich ochrony.

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Alaksandr Łukaszenka wziął udział w 15. Republikańskim Festiwalu Kultur Narodowych. Wydarzenie odbywa się w Grodnie. Podczas przemówienia polityk poruszył temat trwającej wojny.

Białoruski dyktator przekonywał, że jego kraj nie jest stroną konfliktu. Co więcej, nie zamierza dołączyć do wojny. - Jesteśmy gotowi do cywilizowanego dialogu z Ukrainą - podkreślił.

Łukaszenka o wojnie w Ukrainie. "Nie chcemy stać się mielonką"

Łukaszenka pozwolił sobie na obrazowe porównanie. - Czy musimy iść na wojnę w Ukrainie wbrew czyjejś woli? Czy chcemy się tam stać mielonką? Nie, nie chcemy tego - zaznaczył.

Następnie dodał: - Chcemy być pokojowo nastawionymi ludźmi, chcemy żyć w pokoju. Pragniemy pokoju. Przynosimy pokój ludziom.

Białoruś. Łukaszenka zwrócił się do Polaków. Zaskakujące słowa

W swoim wystąpieniu Łukaszenko powtarzał, że "wojna to katastrofa", której "nie potrzebujemy". Niespodziewanie pojawił się również wątek polski. Satrapa zwrócił się do sąsiednich narodów, zapewniając o gotowości do ich "obrony".

- Chcę, żeby Polacy, Litwini i Ukraińcy mnie usłyszeli. Nie chcemy z nimi iść na wojnę. Chociaż zawsze jesteśmy zdecydowani was chronić - przekazał Łukaszenka.

Przypomnijmy, regularna armia białoruska nie bierze udziału w wojnie w Ukrainie, ale Mińsk stanowi logistyczne zaplecze Kremla.

Na początku pełnoskalowej wojny z terytorium Białorusi startowały rosyjskie myśliwce. Oba kraje pozostają w serdecznych relacjach. Co więcej, tworzą państwo związkowe, dążąc w ten sposób do ściślejszej integracji.

Źródło: BiełTA, UNIAN





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