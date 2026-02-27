W skrócie Remont linii kolejowej Berlin – Hamburg kosztował co najmniej 2,2 miliarda euro.

Po zakończeniu prac czas przejazdu pociągów na trasie wydłuży się do 107 minut, zamiast się skrócić.

Deutsche Bahn tłumaczą wydłużenie przejazdu komplikacjami związanymi z rozkładem jazdy oraz przeciążeniem węzłów Hamburg i Berlin.

Podróżni w Niemczech z niecierpliwością czekają na zakończenie remontu kluczowej linii kolejowej Berlin - Hamburg. Prace przedłużają się, a niemiecka kolej Deutsche Bahn nie jest w stanie podać, kiedy dobiegną końca.

Teraz okazuje się, że warty co najmniej 2,2 miliarda euro remont trasy nie skróci czasu przejazdu pociągów na tym niezwykle obleganym przez pasażerów odcinku, a wręcz go wydłuży.

"Tylko" czy "aż" cztery minuty

Jak podaje na swoich stronach internetowych dziennik "Sueddeutsche Zeitung", po zakończeniu remontu czas przejazdu najszybszego pociągu na odcinku Berlin - Hamburg wyniesie 107 minut. W ostatnich miesiącach przed remontem wynosił 105 minut, a we wcześniejszych latach 103 minuty.

"Czas przejazdu dłuższy o cztery minuty wydaje się na pierwszy rzut oka niczym dramatycznym. Jednak biorąc pod uwagę historię tej trasy, miliardy zainwestowane w nią przez lata oraz maksymalną prędkość, jaką można by na niej osiągnąć, eksperci kolejowi nie mogą uwierzyć własnym oczom" - czytamy.

Gazeta przypomina, że na początku lat dwutysięcznych trasa została zmodernizowana kosztem 650 milionów euro, aby pociągi mogły jeździć po niej 230 km/h. Czas przejazdu między miastami miał wynosić 90 minut.

Dlaczego wolniej?

Jak to możliwe, że po gruntownym remoncie pociągi pojadą wolniej niż przed? Dopytywana przez "Sueddeutsche Zeitung" niemiecka kolej twierdzi, że wydłużenie czasu przejazdu między Berlinem a Hamburgiem nie jest spowodowane stanem infrastruktury, ale "skomplikowanym systemem ustalania rozkładu jazdy".

Jak podano, problemem jest przeciążenie węzłów kolejowych Hamburg i Berlin oraz intensywny ruch innych pociągów. Cytowany przez gazetę ekspert kolejowy Christian Boettger zauważa, że Deutsche Bahn często zmieniają zdanie w tej sprawie, co jest niepokojące. Domaga się od kolei większej przejrzystości.

Proszący o zachowanie anonimowości pracownik kolei mówi, że kalkulowanie dodatkowych rezerw w czasie przejazdu nie może być rozwiązaniem dla problemów z dopięciem rozkładu jazdy. Pyta też, po co rozbudowywano trasę do prędkości 230 km/h, skoro teraz nie można z tego korzystać? - pisze na łamach "Sueddeutsche Zeitung".

Oprac. Wojciech Szymański/Redakcja Polska Deutsche Welle

Oryginalny tekst opublikowano na stronach Deutsche Welle.

