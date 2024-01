We wtorek rybak z Whangamata w Nowej Zelandii postanowił wybrać się na samotny połów. Mężczyzna wypłynął na swojej 12-metrowej łodzi i zatrzymał się około 55 kilometrów od wybrzeża Wyspy Północnej , po czym zarzucił sieci.

Nowa Zelandia: Rybka wypadł z burtę. Spędził całą noc w Pacyfiku

Z początku mężczyzna próbował ponownie dostać się na swoją łódź, jednak ta po prostu odpłynęła i zniknęła z zasięgu jego wzroku. Co gorsza, na kutrze były wszystkie jego rzeczy - został mu tylko zegarek.

Chcąc ratować swoje życie, rybak starał się dopłynąć do pobliskiego archipelagu Aldermanów , ale został porwany przez silne prądy. Zrezygnowany i zbyt wyczerpany, by płynąć dalej, po prostu się zatrzymał i zdecydował, że najbliższą noc spędzi w zimnych i wzburzonych wodach Pacyfiku.

Z relacji mężczyzny wynika, że w pewnym momencie zainteresował się nim rekin, który zbliżył się do niego i "obwąchał" , po czym odpłynął.

Następnego dnia, gdy znów zrobiło się jasno, wycieńczony rybak dostrzegł w oddali jakąś jednostkę. Wpadł na pomysł, że wykorzysta swój zegarek, by desperacko zwrócić uwagę ludzi na pokładzie przy użyciu odbicia promieni słonecznych . Tak pechowiec zamienił się w szczęśliwca.

Życie mężczyzny uratował zegarek i słońce. "To absolutny cud"

Miejscowy rybak, James McDonnell powiedział w rozmowie z telewizją NewsHub, że wraz z dwoma kolegami "dostrzegli połyskujący obiekt prawdopodobnie 600 metrów od ich łodzi". - Przyjrzeliśmy się i zobaczyliśmy, że ktoś machał do nas rękami - dodał.

Mężczyźni podpłynęli do rozbitka. Priorytetem było wydostanie go z wody i zapewnienie mu odpoczynku, ciepła oraz jak najszybsze przewiezienie na brzeg. - Mieliśmy duży koc termoizolacyjny, więc owinęliśmy go w tyle warstw, ile tylko się dało - dodał McDonnell i podkreślił, że uratowany był też bardzo odwodniony.