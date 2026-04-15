W skrócie Peter Magyar opublikował nagranie ze spaceru po tarasie Pałacu Sándora podczas wizyty u prezydenta Węgier, gdzie zauważył Viktora Orbana na sąsiednim balkonie.

Magyar żartował w internecie z sytuacji i zachęcał do udostępniania filmiku, pytając, co czyta Viktor Orban.

Prezydent Tamás Sulyok zgodził się z Magyarem, że przekazanie władzy powinno nastąpić jak najszybciej, a pierwsza sesja Zgromadzenia Narodowego może odbyć się najwcześniej 4 maja.

Przychodzi Magyar do prezydenta Węgier, a tam... - w ten sposób mógłby zaczynać się polityczny dowcip. Tym razem wszystko zdarzyło się jednak naprawdę. A zaczęło się od wizyty, jaką w środę prezydentowi Węgier Tamásowi Sulyokowi złożył lider Tiszy.

Politycy spacerowali po tarasie Pałacu Sándora, gdy nieoczekiwanie ich uwagę przykuł mężczyzna, znajdujący się na balkonie sąsiadującego z siedzibą prezydenta budynku Klasztoru Karmelitów.

Węgry. Magyar natknął Orbana. Wszystk nagrał

Na tarasie dawnej siedziby zakonników, w której obecnie znajduje się siedziba szefa rządu, dostrzeżono Viktora Orbana, wpatrującego się z poważną miną w plik dokumentów.

"Podczas gdy prezydent pokazywał właśnie swoje biuro, z którego niedługo wyjdzie, ja zwracałem uwagę na odchodzącego premiera na sąsiednim tarasie" - napisał Peter Magyar, publikując w mediach społecznościowych nagranie, przedstawiające sytuację.

"Jak myślicie, co czyta Viktor Orban? a) mowę pożegnalną, b) gazetę "Nemzeti Sport", c) dzisiejsze oświadczenie Donalda Trumpa" - zastanawiał się Magyar.

Przewodniczący partii, która w zeszłą niedzielę wygrała wybory parlamentarne na Węgrzech, nazwał zdarzenie określeniem znanym z memów: "absolutne kino". Żartował też, że "życie jest najlepszym reżyserem".

W jednym z komentarzy pod swoim nagraniem przyszły premier zachęcał też internautów do udostępniania filmiku. "Niech odchodzący premier odpowie na pytanie" - apelował.

Węgry. Sulyok ustąpi ze stanowiska? "Prezydent zgodził się ze mną"

Wizyta u prezydenta Węgier związana była z postulowanym przez Petera Magyara ustąpieniem ze stanowiska przywódcy. - Prezydent zgodził się ze mną, że przekazanie władzy powinno nastąpić tak szybko, jak to możliwe - powiedział po zakończeniu spotkania.

Przewodniczący TISZY wskazał, że Sulyok zapewnił go, że powierzy mu utworzenie rządu i przedstawił harmonogram ukonstytuowania nowego parlamentu.

- Prezydent zapewnił mnie, że pierwsza sesja Zgromadzenia Narodowego mogłaby się odbyć najwcześniej 4 maja, ale realne jest oczekiwanie terminu 6 lub 7 maja - wskazał Magyar.

Prokuratura ma ścigać doradców prezydenta. Rzecznik prezydenta w ''Graffiti'': Zupełne odklejenie od rzeczywistości ministra Żurka Polsat News Polsat News