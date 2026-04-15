"Absolutne kino". Magyar pokazał, kogo spotkał w czasie wizyty u prezydenta
Podczas wizyty u prezydenta Węgier, spacerując po tarasie, Peter Magyar dostrzegł w oddali Viktora Orbana. Nagranie, przedstawiające niecodzienne spotkanie, opublikował w sieci. "Życie jest najlepszym reżyserem" - napisał przyszły węgierski premier.
W skrócie
- Peter Magyar opublikował nagranie ze spaceru po tarasie Pałacu Sándora podczas wizyty u prezydenta Węgier, gdzie zauważył Viktora Orbana na sąsiednim balkonie.
- Magyar żartował w internecie z sytuacji i zachęcał do udostępniania filmiku, pytając, co czyta Viktor Orban.
- Prezydent Tamás Sulyok zgodził się z Magyarem, że przekazanie władzy powinno nastąpić jak najszybciej, a pierwsza sesja Zgromadzenia Narodowego może odbyć się najwcześniej 4 maja.
Przychodzi Magyar do prezydenta Węgier, a tam... - w ten sposób mógłby zaczynać się polityczny dowcip. Tym razem wszystko zdarzyło się jednak naprawdę. A zaczęło się od wizyty, jaką w środę prezydentowi Węgier Tamásowi Sulyokowi złożył lider Tiszy.
Politycy spacerowali po tarasie Pałacu Sándora, gdy nieoczekiwanie ich uwagę przykuł mężczyzna, znajdujący się na balkonie sąsiadującego z siedzibą prezydenta budynku Klasztoru Karmelitów.
Węgry. Magyar natknął Orbana. Wszystk nagrał
Na tarasie dawnej siedziby zakonników, w której obecnie znajduje się siedziba szefa rządu, dostrzeżono Viktora Orbana, wpatrującego się z poważną miną w plik dokumentów.
"Podczas gdy prezydent pokazywał właśnie swoje biuro, z którego niedługo wyjdzie, ja zwracałem uwagę na odchodzącego premiera na sąsiednim tarasie" - napisał Peter Magyar, publikując w mediach społecznościowych nagranie, przedstawiające sytuację.
"Jak myślicie, co czyta Viktor Orban? a) mowę pożegnalną, b) gazetę "Nemzeti Sport", c) dzisiejsze oświadczenie Donalda Trumpa" - zastanawiał się Magyar.
Przewodniczący partii, która w zeszłą niedzielę wygrała wybory parlamentarne na Węgrzech, nazwał zdarzenie określeniem znanym z memów: "absolutne kino". Żartował też, że "życie jest najlepszym reżyserem".
W jednym z komentarzy pod swoim nagraniem przyszły premier zachęcał też internautów do udostępniania filmiku. "Niech odchodzący premier odpowie na pytanie" - apelował.
Węgry. Sulyok ustąpi ze stanowiska? "Prezydent zgodził się ze mną"
Wizyta u prezydenta Węgier związana była z postulowanym przez Petera Magyara ustąpieniem ze stanowiska przywódcy. - Prezydent zgodził się ze mną, że przekazanie władzy powinno nastąpić tak szybko, jak to możliwe - powiedział po zakończeniu spotkania.
Przewodniczący TISZY wskazał, że Sulyok zapewnił go, że powierzy mu utworzenie rządu i przedstawił harmonogram ukonstytuowania nowego parlamentu.
- Prezydent zapewnił mnie, że pierwsza sesja Zgromadzenia Narodowego mogłaby się odbyć najwcześniej 4 maja, ale realne jest oczekiwanie terminu 6 lub 7 maja - wskazał Magyar.