W skrócie Donald Trump ogłosił, że USA nie będą uczestniczyć w szczycie G20 w RPA, argumentując decyzję przypadkami łamania praw człowieka w tamtym kraju.

Prezydent USA skrytykował politykę wewnętrzną i zagraniczną RPA, zarzucając m.in. dyskryminację białych mieszkańców.

Stany Zjednoczone zamierzają traktować Afrykanerów priorytetowo w procesie uchodźczym, mimo że Biały Dom ustalił rekordowo niski limit przyjęć uchodźców na 2026 rok.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"To absolutna hańba, że G20 odbędzie się w Afryce Południowej. Afrykanerzy (ludzie, którzy są potomkami holenderskich osadników oraz francuskich i niemieckich imigrantów) są zabijani i mordowani, a ich ziemia i farmy są nielegalnie konfiskowane" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

Prezydent USA dodał, że żaden przedstawiciel amerykańskiego rządu nie będzie uczestniczył w tym wydarzeniu, "dopóki łamane są prawa człowieka". Zaznaczył też, że z niecierpliwością czeka na przyszłoroczny szczyt G20 w Miami na Florydzie.

Wcześniej, w środę, Trump wyraził przekonanie, że RPA nie powinno być w G20.

Według agencji Reutera USA miał reprezentować w Johannesburgu wiceprezydent J.D. Vance, ale on też nie wybiera się na szczyt, który zaplanowano na 22-23 listopada. Również sekretarz stanu USA Marco Rubio zbojkotował na początku tego roku spotkanie ministrów spraw zagranicznych G20 w RPA.

USA. Rekordowo niski limit przyjęć uchodźców. Afrykanerzy "priorytetem"

Prezydent USA stwierdził, że Afrykanerzy padają ofiarą dyskryminacji w RPA zamieszkanej w większości przez czarnoskórą ludność. Rząd w Pretorii odrzucił te twierdzenia.

Trump zapowiedział, że będą oni traktowani priorytetowo w procesie przyznawania statusu uchodźcy w USA. Biały Dom ustalił limit przyjęć uchodźców na rok fiskalny 2026 r. na rekordowo niskim poziomie 7,5 tys. osób.

Jednocześnie Trump skrytykował politykę wewnętrzną i zagraniczną RPA - od polityki gruntowej po oskarżanie Izraela o ludobójstwo w Strefie Gazy. Rzecznik MSZ RPA nie odpowiedział od razu na prośbę agencji Reutera o komentarz.

Aktualnie to RPA - po raz pierwszy w historii - przewodniczy w G20. USA przejmują prezydencję 1 grudnia.

Źródło: Reuters

"Polityczny WF": Nawrocki złamie zakaz na Marszu Niepodległości? INTERIA.PL