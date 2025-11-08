"Absolutna hańba". Trump bojkotuje międzynarodowy szczyt
Delegatura amerykańskiego rządu nie pojawi się na szczycie G20 w RPA - zapowiedział prezydent USA Donald Trump. "To absolutna hańba, że G20 odbędzie się w Afryce Południowej" - ocenił amerykański przywódca, odnosząc się do sytuacji Afrykanerów w tym kraju. Trump zaznaczył, że biali mieszkańcy RPA padają ofiarami dyskryminacji, a władze USA nie wezmą udziału w wydarzeniu, "dopóki łamane są prawa człowieka".
W skrócie
- Donald Trump ogłosił, że USA nie będą uczestniczyć w szczycie G20 w RPA, argumentując decyzję przypadkami łamania praw człowieka w tamtym kraju.
- Prezydent USA skrytykował politykę wewnętrzną i zagraniczną RPA, zarzucając m.in. dyskryminację białych mieszkańców.
- Stany Zjednoczone zamierzają traktować Afrykanerów priorytetowo w procesie uchodźczym, mimo że Biały Dom ustalił rekordowo niski limit przyjęć uchodźców na 2026 rok.
"To absolutna hańba, że G20 odbędzie się w Afryce Południowej. Afrykanerzy (ludzie, którzy są potomkami holenderskich osadników oraz francuskich i niemieckich imigrantów) są zabijani i mordowani, a ich ziemia i farmy są nielegalnie konfiskowane" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.
Prezydent USA dodał, że żaden przedstawiciel amerykańskiego rządu nie będzie uczestniczył w tym wydarzeniu, "dopóki łamane są prawa człowieka". Zaznaczył też, że z niecierpliwością czeka na przyszłoroczny szczyt G20 w Miami na Florydzie.
Wcześniej, w środę, Trump wyraził przekonanie, że RPA nie powinno być w G20.
Według agencji Reutera USA miał reprezentować w Johannesburgu wiceprezydent J.D. Vance, ale on też nie wybiera się na szczyt, który zaplanowano na 22-23 listopada. Również sekretarz stanu USA Marco Rubio zbojkotował na początku tego roku spotkanie ministrów spraw zagranicznych G20 w RPA.
USA. Rekordowo niski limit przyjęć uchodźców. Afrykanerzy "priorytetem"
Prezydent USA stwierdził, że Afrykanerzy padają ofiarą dyskryminacji w RPA zamieszkanej w większości przez czarnoskórą ludność. Rząd w Pretorii odrzucił te twierdzenia.
Trump zapowiedział, że będą oni traktowani priorytetowo w procesie przyznawania statusu uchodźcy w USA. Biały Dom ustalił limit przyjęć uchodźców na rok fiskalny 2026 r. na rekordowo niskim poziomie 7,5 tys. osób.
Jednocześnie Trump skrytykował politykę wewnętrzną i zagraniczną RPA - od polityki gruntowej po oskarżanie Izraela o ludobójstwo w Strefie Gazy. Rzecznik MSZ RPA nie odpowiedział od razu na prośbę agencji Reutera o komentarz.
Aktualnie to RPA - po raz pierwszy w historii - przewodniczy w G20. USA przejmują prezydencję 1 grudnia.
Źródło: Reuters