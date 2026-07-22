W skrócie Siły unijnej operacji IRINI przeprowadziły kontrolę tankowca MV South Star na Morzu Śródziemnym, podejrzanego o fałszywą banderę i powiązania z rosyjską flotą cieni.

Unia Europejska rozszerza działania kontrolne na Morzu Czerwonym i Oceanie Indyjskim, a operacja EUNAVFOR ATALANTA uzyskała nowe uprawnienia do inspekcji statków powiązanych z rosyjską flotą cieni.

Sankcjami objęto 632 statki uznane za część rosyjskiej floty cieni, które mają zakaz wpływania do portów UE oraz korzystania z usług związanych z transportem morskim.

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Do operacji doszło w poniedziałek na Morzu Śródziemnym. Żołnierze działający w ramach EUNAVFOR MED IRINI weszli na pokład tankowca MV South Star.

Celem było zweryfikowanie, czy statek ma prawo posługiwać się deklarowaną banderą. Jednostka była podejrzewana o naruszenie międzynarodowego prawa morskiego.

"Zwiększamy presję na flotę cieni Rosji" - napisała w środę na platformie X wysoka przedstawicielka Unii Europejskiej ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas.

Jak podkreśliła, nielegalne rejsy pomagają utrzymywać rosyjską machinę wojenną. "Uzupełniamy nasze sankcje działaniami na morzu" - zaznaczyła.

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UE rozszerza działania przeciw rosyjskiej flocie cieni. Nowe uprawnienia

Kallas przekazała również, że państwa członkowskie UE upoważniły operację EUNAVFOR ATALANTA do przeprowadzania podobnych kontroli statków podejrzewanych o przynależność do rosyjskiej floty cieni.

"Ta decyzja dodatkowo zaciska pętlę" - oświadczyła szefowa unijnej dyplomacji.

Operacja ATALANTA działa przede wszystkim na Morzu Czerwonym oraz w zachodniej części Oceanu Indyjskiego. Została uruchomiona w 2008 roku jako misja zwalczająca piractwo i chroniąca żeglugę w rejonie Rogu Afryki.

Ponad 600 statków pod lupą UE. Chodzi o flotę cieni

Operacja IRINI może dokonywać takich kontroli na podstawie art. 110 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Przepis przewiduje prawo wejścia na pokład jednostki na wodach międzynarodowych m.in. wtedy, gdy istnieją uzasadnione podejrzenia, że statek nie ma przynależności państwowej albo bezprawnie posługuje się banderą innego kraju.

IRINI została rozpoczęta w 2020 roku, a jej podstawowym zadaniem było egzekwowanie embarga ONZ na dostawy broni do Libii. Mandat operacji został następnie rozszerzony o monitorowanie podejrzanych jednostek oraz działania wymierzone w rosyjską flotę cieni.

Rosyjska flota cieni składa się głównie ze starszych tankowców o nieprzejrzystej strukturze własności, które zmieniają bandery i wykorzystują firmy z państw trzecich do transportowania rosyjskiej ropy z ominięciem zachodnich sankcji. Statki te często mają również niejasne lub niewystarczające ubezpieczenie, przez co stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi i środowiska.

Według danych Rady UE sankcjami objęto dotychczas 632 jednostki uznawane za część rosyjskiej floty cieni. Obowiązuje je zakaz wpływania do portów Unii oraz korzystania z szerokiego zakresu usług związanych z transportem morskim.





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