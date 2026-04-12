Abordaż na Bałtyku. Szwedzi przejęli statek płynący z Rosji
Szwedzka Straż Przybrzeżna poinformowała w niedzielę o zatrzymaniu na Bałtyku płynącego z Rosji statku Hui Yan posługującego się banderą Panamy, a także o dokonaniu abordażu. Załoga masowca podejrzana jest o zanieczyszczenie środowiska morskiego węglem.
W komunikacie podano, że do zajęcia statku o długości 225-metrów doszło w niedzielę rano na południe od portowego miasta Ystad. Powodem interwencji było zaobserwowanie w sobotę przez załogę samolotu Straży Przybrzeżnej procederu spłukiwania do morza resztek węgla, co stanowi naruszenie kodeksu ochrony środowiska. Abordażu dokonano "zgodnie ze szwedzkim prawem", a w sprawie wszczęto dochodzenie.
- Przemysł transportowy powinien być świadom, że szwedzkie służby ściśle współpracują w celu zachowania porządku na morzu. Działamy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska. Jeśli jakiś statek zachowuje się podejrzanie, podejmujemy odpowiednie działania - przekazał wicedyrektor działu operacyjnego szwedzkiej straży przybrzeżnej Daniel Stenling.
Rząd Szwecji zwiększył kompetencje Straży Przybrzeżnej, aby skuteczniej walczyć ze statkami rosyjskiej floty cieni.
Na początku kwietnia szwedzkie służby zatrzymały, niedaleko Ystad, tankowiec Flora 1, podejrzany o doprowadzenie do wycieku ropy na wschód od Gotlandii. W marcu mundurowi zatrzymali niedaleko Trelleborga statek Caffa oraz tankowiec Sea Owl 1, których kapitanowie, Rosjanie, podejrzani są o posługiwanie się fałszywą banderą. Mężczyźni zostali aresztowani.
Wcześniej do kontroli dochodziło głównie w szwedzkich portach, nie zaś na morzu.