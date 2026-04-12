Abordaż na Bałtyku. Szwedzi przejęli statek płynący z Rosji

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Szwedzka Straż Przybrzeżna poinformowała w niedzielę o zatrzymaniu na Bałtyku płynącego z Rosji statku Hui Yan posługującego się banderą Panamy, a także o dokonaniu abordażu. Załoga masowca podejrzana jest o zanieczyszczenie środowiska morskiego węglem.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Masowiec Hui Yan zatrzymany przez szwedzką straż przybrzeżną.
Masowiec Hui Yan płynący z Rosji został zatrzymany przez szwedzką straż przybrzeżną

W skrócie

  Szwedzka Straż Przybrzeżna zatrzymała na Bałtyku statek Hui Yan płynący z Rosji, podejrzewając załogę o zanieczyszczenie środowiska morskiego.
  Masowiec Hui Yan został zatrzymany w niedzielę rano na południe od Ystad po zaobserwowaniu spłukiwania do morza resztek węgla.
  Na początku kwietnia oraz w marcu Szwedzi zatrzymali także inne statki podejrzane o naruszenia, rozszerzając kontrole również na morzu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W komunikacie podano, że do zajęcia statku o długości 225-metrów doszło w niedzielę rano na południe od portowego miasta Ystad. Powodem interwencji było zaobserwowanie w sobotę przez załogę samolotu Straży Przybrzeżnej procederu spłukiwania do morza resztek węgla, co stanowi naruszenie kodeksu ochrony środowiska. Abordażu dokonano "zgodnie ze szwedzkim prawem", a w sprawie wszczęto dochodzenie.

- Przemysł transportowy powinien być świadom, że szwedzkie służby ściśle współpracują w celu zachowania porządku na morzu. Działamy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska. Jeśli jakiś statek zachowuje się podejrzanie, podejmujemy odpowiednie działania - przekazał wicedyrektor działu operacyjnego szwedzkiej straży przybrzeżnej Daniel Stenling.

Zobacz również:

Litwa, Łotwa oraz Estonia reagują na oskarżenia Rosji. "Nigdy"
Wojna w Ukrainie

Kraje Bałtyckie ostro do Rosji. "Nigdy nie pozwoliliśmy"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

Masowiec Hui Yan płynął z Rosji do portu Las Palmas w Hiszpanii. Statek pływa pod banderą Panamy

Szwecja. Statek płynący z Rosji zatrzymany

Rząd Szwecji zwiększył kompetencje Straży Przybrzeżnej, aby skuteczniej walczyć ze statkami rosyjskiej floty cieni. 

Na początku kwietnia szwedzkie służby zatrzymały, niedaleko Ystad, tankowiec Flora 1, podejrzany o doprowadzenie do wycieku ropy na wschód od Gotlandii. W marcu mundurowi zatrzymali niedaleko Trelleborga statek Caffa oraz tankowiec Sea Owl 1, których kapitanowie, Rosjanie, podejrzani są o posługiwanie się fałszywą banderą. Mężczyźni zostali aresztowani.

Wcześniej do kontroli dochodziło głównie w szwedzkich portach, nie zaś na morzu.

Zobacz również:

Brytyjskie siły zbrojne przepędziły rosyjskie okręty ze swoich wód terytorialnych
Świat

"Widzimy was". Brytyjskie siły zbrojne przepędziły rosyjskie okręty

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz
Magyar vs Orban. Sprzeczne sondaże i niepewność przed wyboramiINTERIA.PL

Najnowsze