W skrócie Wilhelm został nowym wielkim księciem Luksemburga po abdykacji swojego ojca Henryka, który rządził przez prawie 25 lat.

Ceremonia zaprzysiężenia zgromadziła nie tylko rodzinę książęcą, ale także polityków i monarchów z całej Europy.

Obywatele Luksemburga mają wysokie oczekiwania wobec nowego władcy i liczą na mądre decyzje.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wielki książę Wilhelm, jego żona Stefania oraz synowie Karol i Franciszek powitali swoich poddanych z balkonu Pałacu Wielkiego Księcia w Luksemburgu po ceremonii zaprzysiężenia.

Również w piątek ojciec wielkiego księcia Wilhelma, były wielki książę Henryk, podpisał akt abdykacji. Był monarchą kraju od 2000 roku. Emerytowany władca ma 70 lat.

Piątkowe wydarzenia w niewielkim państwie nie są zaskoczeniem. Henryk zapowiedział swoja abdykację w przemówieniu świątecznym, które wygłosił 24 grudnia 2024 roku.

Luksemburg, położony między Francją, Niemcami i Belgią, z populacją liczącą niecałe 700 tys. mieszkańców, jest monarchią konstytucyjną, w której Wielki Książę sprawuje władzę wykonawczą, a ustawy stają się obowiązującym prawem dopiero po ich podpisaniu przez władcę.

Wielki książę Wilhelm na tronie Luksemburga. Europejscy politycy na zaprzysiężeniu

Rodziny królewskie i głowy państw z całej Europy uczestniczyły w piątkowym zaprzysiężeniu.

Wśród uczestników byli przedstawiciele holenderskiej i belgijskiej rodziny królewskiej, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa oraz prezydenci Niemiec i Francji Emmanuel Macron i Frank-Walter Steinmeier.

Dwaj ostatni uczestniczyli wcześniej w piątek w obchodach 35. rocznicy demokratycznego zjednoczenia Niemiec, w pobliżu granicy dzielącej oba państwa.

Zgodnie z oficjalnym programem wydarzenia, na marginesie zaprzysiężenia premier Luksemburga Luc Frieden miał zaprosić Macrona na dwustronne spotkanie w zamku Senningen, na północny wschód od stolicy.

Wysokie oczekiwania obywateli Luksemburga wobec nowego władcy

Dziennikarze agencji Reutera rozmawiali z poddanymi, którzy przybyli na miejsce uroczystości. Obywatele niewielkiego państwa podkreślają, że cieszą się z wstąpienia na tron nowego władcy, ale mają wobec niego pewne oczekiwania.

- Oczekujemy od niego podejmowania dobrych decyzji - powiedziała 52-letnia gospodyni domowa Simran Siegel, która była częścią tłumu. - Świat stoi teraz na głowie, mam nadzieję, że Luksemburg naprawdę będzie w stanie się bronić - dodała.

- Mam nadzieję, że (Wilhelm - red.) wykona tę samą pracę, co jego poprzednik powiedział 18-letni student Pol Muller. Dodał, że Wielki Książę "promuje kraj i jest po to, żeby służyć ludziom".

Źródło: Reuters

Brakuje szczepionek. "Nie jesteśmy przygotowani jako państwo" Polsat News