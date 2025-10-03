Abdykacja w europejskiej monarchii. Poddani powitali nowego władcę

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Tłum skandował "wiwat", witając w piątek nowego wielkiego księcia Luksemburga Wilhelma. Wcześniej tego samego dnia abdykował jego ojciec Henryk, kończąc prawie 25 lat urzędowania na tronie tego niewielkiego państwa.

Wielki książę Luksemburga Wilhelm. Jego ojciec, Henryk, abdykował
Wielki książę Luksemburga Wilhelm. Jego ojciec, Henryk, abdykowałNICOLAS TUCATAFP

W skrócie

  • Wilhelm został nowym wielkim księciem Luksemburga po abdykacji swojego ojca Henryka, który rządził przez prawie 25 lat.
  • Ceremonia zaprzysiężenia zgromadziła nie tylko rodzinę książęcą, ale także polityków i monarchów z całej Europy.
  • Obywatele Luksemburga mają wysokie oczekiwania wobec nowego władcy i liczą na mądre decyzje.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wielki książę Wilhelm, jego żona Stefania oraz synowie Karol i Franciszek powitali swoich poddanych z balkonu Pałacu Wielkiego Księcia w Luksemburgu po ceremonii zaprzysiężenia.

Również w piątek ojciec wielkiego księcia Wilhelma, były wielki książę Henryk, podpisał akt abdykacji. Był monarchą kraju od 2000 roku. Emerytowany władca ma 70 lat.

Piątkowe wydarzenia w niewielkim państwie nie są zaskoczeniem. Henryk zapowiedział swoja abdykację w przemówieniu świątecznym, które wygłosił 24 grudnia 2024 roku.

Luksemburg, położony między Francją, Niemcami i Belgią, z populacją liczącą niecałe 700 tys. mieszkańców, jest monarchią konstytucyjną, w której Wielki Książę sprawuje władzę wykonawczą, a ustawy stają się obowiązującym prawem dopiero po ich podpisaniu przez władcę.

Wielki książę Wilhelm na tronie Luksemburga. Europejscy politycy na zaprzysiężeniu

Rodziny królewskie i głowy państw z całej Europy uczestniczyły w piątkowym zaprzysiężeniu.

Wśród uczestników byli przedstawiciele holenderskiej i belgijskiej rodziny królewskiej, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa oraz prezydenci Niemiec i Francji Emmanuel Macron i Frank-Walter Steinmeier.

Zobacz również:

W wieku 22 lat zmarł książę Luksemburga Fryderyk
Świat

"Krótkie i piękne życie". Zmarł 22-letni książę z Luksemburga

Bartłomiej Kwapisz

    Dwaj ostatni uczestniczyli wcześniej w piątek w obchodach 35. rocznicy demokratycznego zjednoczenia Niemiec, w pobliżu granicy dzielącej oba państwa.

    Zgodnie z oficjalnym programem wydarzenia, na marginesie zaprzysiężenia premier Luksemburga Luc Frieden miał zaprosić Macrona na dwustronne spotkanie w zamku Senningen, na północny wschód od stolicy.

    Wysokie oczekiwania obywateli Luksemburga wobec nowego władcy

    Dziennikarze agencji Reutera rozmawiali z poddanymi, którzy przybyli na miejsce uroczystości. Obywatele niewielkiego państwa podkreślają, że cieszą się z wstąpienia na tron nowego władcy, ale mają wobec niego pewne oczekiwania.

    - Oczekujemy od niego podejmowania dobrych decyzji - powiedziała 52-letnia gospodyni domowa Simran Siegel, która była częścią tłumu. - Świat stoi teraz na głowie, mam nadzieję, że Luksemburg naprawdę będzie w stanie się bronić - dodała.

    - Mam nadzieję, że (Wilhelm - red.) wykona tę samą pracę, co jego poprzednik powiedział 18-letni student Pol Muller. Dodał, że Wielki Książę "promuje kraj i jest po to, żeby służyć ludziom".

    Źródło: Reuters

    Zobacz również:

    Szef MSZ i były premier Luksemburga Xavier Bettel
    Ukraina - Rosja

    Złe wiadomości dla Ukrainy. Luksemburg mówi "nie"

    Dawid Zdrojewski
    Dawid Zdrojewski
    Brakuje szczepionek. "Nie jesteśmy przygotowani jako państwo"Polsat News

    Najnowsze