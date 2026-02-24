W skrócie Ursula von der Leyen zapowiedziała gotowość do obejścia węgierskiego sprzeciwu wobec pożyczki dla Ukrainy.

Antonio Costa wezwał do przełamania blokady Węgier dotyczącej pomocy Ukrainie i sankcji wobec Rosji.

Viktor Orban ogłosił blokowanie wsparcia dla Ukrainy w związku ze wstrzymaniem dostaw ropy rurociągiem "Przyjaźń".

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Podczas wizyty w Kijowie w czwartą rocznicę rosyjskiej napaści na Ukrainę przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała, że jest gotowa obejść sprzeciw Budapesztu w sprawie udzielania pomocy Ukrainie.

- Dostarczymy pożyczkę, jeśli nie jednym sposobem, to innym. Powiem jasno. Mamy różne opcje i skorzystamy z nich - powiedział von der Leyen, apelując jednocześnie do Ukrainy.

- Unia Europejska apeluje do Ukrainy o przyspieszenie naprawy rurociągu naftowego Przyjaźń, uszkodzonego w wojnie z Rosją - powiedziała von der Leyen.

Antonio Costa wzywa do przełamania węgierskiej blokady. Zełenski: Niech Orban rozmawia Putinem

Według Przewodniczącego Rady Europejskiej Antoniego Costy Węgry nie powinny wiązać kwestii dostaw ropy naftowej z poparciem dla pomocy Ukrainie.

- Te dwie rzeczy nie są ze sobą połączone. Jeśli kraj członkowski ma problem z krajem trzecim, to instytucje unijne pomagają mu i to właśnie dzisiaj zrobiliśmy. Ustaliliśmy, że Ukraina przekaże nam ocenę, ile czasu zajmie naprawa - powiedział Costa w Kijowie.

Antonio Costa wezwał Komisję Europejską do pokonania blokady zapowiedzianej przez Węgry, którą określił mianem "szantażowania Unii Europejskiej".

- Napisałem do premiera Orbana, że Węgry naruszają zasadę lojalnej współpracy i naciskałem na Węgry, by jak najszybciej zaczęły współpracować w celu wdrożenia decyzji podjętej przez Radę Europejską 18 grudnia - przekazał Costa.

- Niech Orban rozmawia w tej sprawie z Putinem - skomentował węgierskie pretensje w sprawie dostaw za pośrednictwem rurociągu "Przyjaźń" Wołodymyr Zełenski.

Orban: Węgry zablokują 90 mld pożyczki dla Ukrainy i 20. pakiet sankcji na Rosję

W niedzielę Viktor Orban zapowiedział wprowadzenie "środków zaradczych" w związku ze wstrzymaniem dostaw rosyjskiej ropy naftowej na Węgry.

"Środki zaradcze to: brak dostaw oleju napędowego z Węgier na Ukrainę, odmowa udzielenia Ukrainie jakiejkolwiek pożyczki wojskowej, brak poparcia dla sankcji UE, przez co 20. pakiet sankcji zostanie odrzucony" - przekazał Orban.

Orban zapowiedział, że będzie sprzeciwiał się przekazaniu Ukrainie 90 mld euro pożyczki. Są to środki zabezpieczone zamrożonymi aktywami, o których przekazaniu Ukrainie państwa UE zdecydowały w grudniu.

Kijów przekonuje, że surowiec nie jest przesyłany w związku z uszkodzeniem rurociągu "Przyjaźń" przez rosyjskie naloty.

Przywrócenie dostaw ropy rurociągiem "Przyjaź" przesunięte. Słowacja odpowiada

Konflikt na tle wstrzymanych dostaw rurociągiem "Przyjaźń" rozgorzał także między Ukrainą a Słowacją. W poniedziałek premier Robert Fico spełnił groźbę wstrzymania awaryjnych dostaw prądu do Ukrainy.

- Spełniłem to, co zadeklarowałem w sobotę: jeśli dostawy ropy naftowej na Słowację nie zostaną przywrócone w poniedziałek, zwrócę się do SEPS, państwowej spółki akcyjnej, o wstrzymanie awaryjnych dostaw energii elektrycznej na Ukrainę - powiedział Fico w nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych.

We wtorek słowacka minister gospodarki Denisa Sakova przekazała, że otrzymała od strony Ukrainy informację, że wznowienie transportu zostało przesunięte, tym razem na czwartek. Gdy to nastąpi, przywrócone mają zostać awaryjne dostawy energii.

Źródło: AFP, Reuters

Twoje zdanie ma znaczenie! Wypełnił krótką ankietę o skrótach artykułów w Interii i pomóż nam dopasować je do Ciebie - kliknij tutaj, aby przejść do ankiety.

Opozycja przeciwna programowi SAFE. Zalewski w ''Graffiti'': W tle jest planowane wyjście z Unii Europejskiej Polsat News Polsat News