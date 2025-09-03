"82 proc. terytorium dla Izraela". Minister ogłosił nową wizję dla regionu
82 proc. terenów Zachodniego Brzegu pod kontrolą Izraela, 18 proc. pod kontrolą palestyńską - takie rozwiązanie zaproponował minister finansów Izraela Bezalel Smotrich. Polityk w trakcie konferencji prasowej przemawiał na tle mapy z anektowanymi ziemiami.
Bezalel Smotrich, minister finansów Izraela, w środę podczas konferencji prasowej pojawił się na tle mapy prezentującej większość terenów Zachodniego Brzegu - z wyłączeniem sześciu dużych miast, w tym Ramallah i Nablus.
Jak podaje agencja Reutersa, Smotrich powiedział, że "chce, by maksymalna część terytorium z minimalną populacją Palestyńczyków" znalazła się pod władzą Izraela. Jednocześnie minister wezwał premiera Benjamina Netanjahu do poparcia planu.
Minister pokazuje mapę anektowanych terenów
- Nadszedł czas, aby zastosować suwerenność Izraela do Judei i Samarii, tak by raz na zawsze usunąć pomysł podziału naszego niewielkiego terytorium z państwem terroru w jego centrum - mówił podczas konferencji.
- Jeśli Autonomia Palestyńska odważy się sprzeciwić i spróbuje nas skrzywdzić, zniszczymy ich tak, jak robimy to z Hamasem - zaznaczył.
Reuters podkreśla, że nie był to pierwszy raz, kiedy Bezalel Smotrich wzywał do aneksji Zachodniego Brzegu. Agencja poprosiła biuro premiera o komentarz, ale do tej pory nie otrzymała odpowiedzi.
Zachodni Brzeg. "Jakakolwiek działalność aneksyjna jest nielegalna"
"Każdy krok w kierunku aneksji prawdopodobnie spotkałby się z powszechnym potępieniem ze strony krajów arabskich i zachodnich. Nie jest jasne, jakie jest stanowisko prezydenta USA Donalda Trumpa w tej sprawie" - oceniono.
Rzecznik palestyńskiego prezydenta Mahmouda Abbasa przekazał w poniedziałek, że "jakakolwiek działalność aneksyjna lub osadnicza przez Izrael jest nielegalna, niedopuszczalna i zostanie potępiona".
Abdel Hakim Hanini, przedstawiciel Hamasu, powiedział, że aneksja Zachodniego Brzegu nie przyniesie Izraelowi bezpieczeństwa, którego szuka, a zamiast tego "doprowadzi do dalszego oporu i konfrontacji".
Jeszcze w 2024 roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że okupacja terytoriów palestyńskich przez Izrael, w tym Zachodniego Brzegu, jest nielegalna i powinna się natychmiast zakończyć. Izrael natomiast twierdzi, że terytoria te nie są okupowane, gdyż z prawnego punktu widzenia ich przynależność jest sporna.
Kolejne kraje chcą uznać niepodległość Palestyny
Obecnie Izrael, prowadzący działania wojenne w Strefie Gazy, znajduje się w obliczu międzynarodowej krytyki. W ostatnich tygodniach Francja, Wielka Brytania, Kanada i Australia zapowiedziały uznanie Palestyny podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu.
Na początku sierpnia Izrael ogłosił plan nowej ofensywy, który obejmuje zajęcie Gazy. Działania pogłębiają dramatyczną sytuację Palestyńczyków i doprowadzają do kolejnych śmierci cywilów.
Według kontrolowanych przez Hamas władz lokalnych w ramach izraelskich działań w odwecie po ataku Hamasu w październiku 2023 roku zginęło ponad 62 tys. Palestyńczyków.