"82 proc. terytorium dla Izraela". Minister ogłosił nową wizję dla regionu

Bezalel Smotrich, minister finansów Izraela, w środę podczas konferencji prasowej pojawił się na tle mapy prezentującej większość terenów Zachodniego Brzegu - z wyłączeniem sześciu dużych miast, w tym Ramallah i Nablus.

Jak podaje agencja Reutersa, Smotrich powiedział, że "chce, by maksymalna część terytorium z minimalną populacją Palestyńczyków" znalazła się pod władzą Izraela. Jednocześnie minister wezwał premiera Benjamina Netanjahu do poparcia planu.

Minister pokazuje mapę anektowanych terenów

- Nadszedł czas, aby zastosować suwerenność Izraela do Judei i Samarii, tak by raz na zawsze usunąć pomysł podziału naszego niewielkiego terytorium z państwem terroru w jego centrum - mówił podczas konferencji.

- Jeśli Autonomia Palestyńska odważy się sprzeciwić i spróbuje nas skrzywdzić, zniszczymy ich tak, jak robimy to z Hamasem - zaznaczył.

Reuters podkreśla, że nie był to pierwszy raz, kiedy Bezalel Smotrich wzywał do aneksji Zachodniego Brzegu. Agencja poprosiła biuro premiera o komentarz, ale do tej pory nie otrzymała odpowiedzi.

Zachodni Brzeg. "Jakakolwiek działalność aneksyjna jest nielegalna"

"Każdy krok w kierunku aneksji prawdopodobnie spotkałby się z powszechnym potępieniem ze strony krajów arabskich i zachodnich. Nie jest jasne, jakie jest stanowisko prezydenta USA Donalda Trumpa w tej sprawie" - oceniono.

Rzecznik palestyńskiego prezydenta Mahmouda Abbasa przekazał w poniedziałek, że "jakakolwiek działalność aneksyjna lub osadnicza przez Izrael jest nielegalna, niedopuszczalna i zostanie potępiona".

Abdel Hakim Hanini, przedstawiciel Hamasu, powiedział, że aneksja Zachodniego Brzegu nie przyniesie Izraelowi bezpieczeństwa, którego szuka, a zamiast tego "doprowadzi do dalszego oporu i konfrontacji".

Jeszcze w 2024 roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że okupacja terytoriów palestyńskich przez Izrael, w tym Zachodniego Brzegu, jest nielegalna i powinna się natychmiast zakończyć. Izrael natomiast twierdzi, że terytoria te nie są okupowane, gdyż z prawnego punktu widzenia ich przynależność jest sporna.

Kolejne kraje chcą uznać niepodległość Palestyny

Obecnie Izrael, prowadzący działania wojenne w Strefie Gazy, znajduje się w obliczu międzynarodowej krytyki. W ostatnich tygodniach Francja, Wielka Brytania, Kanada i Australia zapowiedziały uznanie Palestyny podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu.

Na początku sierpnia Izrael ogłosił plan nowej ofensywy, który obejmuje zajęcie Gazy. Działania pogłębiają dramatyczną sytuację Palestyńczyków i doprowadzają do kolejnych śmierci cywilów.

Według kontrolowanych przez Hamas władz lokalnych w ramach izraelskich działań w odwecie po ataku Hamasu w październiku 2023 roku zginęło ponad 62 tys. Palestyńczyków.

