Nieco optymizmu wśród szukających mieszkań do kupienia w Niemczech zasiał niedawny raport Federalnego Urzędu Statystycznego . Wynika z niego, że w zeszłym roku w całym RFN ceny takich nieruchomości spadły przeciętnie o 8,4 proc. względem 2022 roku. Jak zauważyli specjaliści, była to "najostrzejsza" taka obniżka w XXI wieku (a być może nawet od 60 lat), jak również w ogóle pierwsza od 2007 roku .

Zdaniem statystyków taka sytuacja na rynku mieszkaniowym to skutek drogich materiałów budowlanych , jak i wzrostu stóp procentowych , co wpłynęło negatywnie na raty kredytów . "Wiele osób nie stać już na własne cztery kąty, a inwestycje nie są już opłacalne dla dużych deweloperów . Jednocześnie popyt na mieszkania pozostaje szczególnie wysoki w miastach, mimo kryzysu w nowym budownictwie " - podała agencja dpa.

Monachium - najdroższe miasto Niemiec. Ponad 10 tys. euro za metr kwadratowy

Wcześniej, bo w połowie 2022 roku, Deutsche Welle alarmowało, iż ceny nieruchomości oraz czynsze są tam wyższe nawet w porównaniu do Londynu . Stolica Bawarii pod tym względem zajmowała drugie miejsce wśród analizowanych europejskich metropolii . Metr kwadratowy nowego mieszkania kosztował w niej średnio 10,5 tys. euro i wyprzedzał ją wyłącznie Paryż (13,5 tys. euro).

W Monachium zdobycie własnego mieszkania to nie lada sztuka

W Monachium zdobycie własnego mieszkania to nie lada sztuka / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL

Spadki zauważone przez niemiecki urząd statystyczny nie oznaczają jednak, że w Monachium można odetchnąć z ulgą. Rynek jest tam "rozgrzany" do tego stopnia, iż lokalne władze imają się różnych sposobów, by kupienie mieszkania przestało być niemal niewykonalne. Jak podał w sobotę portal t-online.de, obecnie starają się zmniejszać liczbę pustostanów. Ich nadmiar w sytuacji, gdy tak trudno o własny dach nad głową, to kłopot znany również chociażby w Warszawie.