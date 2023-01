74 baty, 40 lat więzienia. Belg skazany za rzekome szpiegostwo w Iranie

Olivier Vandecasteele to 41-letni obywatel Belgii i pracownik organizacji pomocowych, który od wielu miesięcy przebywa w więzieniu w Iranie. Jego rodzina poinformowała w grudniu, że od miesięcy jest on przetrzymywany w irańskim więzieniu i prowadzi strajk głodowy. Bliscy Belga twierdzą, że pozbawiono go dostępu do wybranego przez siebie adwokata. Ich zdaniem Vandecasteele ma poważne problemy zdrowotne.

Iran: 40 lat więzienia i 74 baty dla Belga

Agencja Associated Press podała we wtorek, że Olivier Vandecasteele został skazany przez irański sąd łącznie na 40 lat więzienia oraz 74 uderzenia batem m.in. za rzekome szpiegostwo. Agencja powołała się na stronę internetową irańskiego wymiaru sprawiedliwości.

AP twierdzi, że sąd rewolucyjny skazał 41-letniego Belga na 12,5 roku więzienia za szpiegostwo, 12,5 roku za współpracę z wrogimi rządami i 12,5 roku za pranie pieniędzy.

Według agencji Reutera pod hasłem "wrogie rządy" skrywa się oskarżenie o współpracę z USA. Został on również skazany na 2,5 roku więzienia za przemyt waluty i dodatkowo ukarany za to grzywną w wysokości 1 mln dolarów. Łącznie dało to 40 lat więzienia. Doszła także kara chłosty.



Belg nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Nie jest jasne, czy zarzuty wobec obcokrajowca są związane z antyrządowymi protestami, które wstrząsają Iranem od połowy września 2022 roku. Od rozpoczęcia masowych demonstracji w Iranie aresztowano tam wielu cudzoziemców, obwiniając "wrogów z zagranicy" o podburzanie obywateli.



Belgia wzywa irańskiego ambasadora

Ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało o reakcji na doniesienia z Iranu.



Szefowa belgijskiej dyplomacji Hadja Lahbib zamieściła na Twitterze komunikat, z którego wynika, że resort spraw zagranicznych wezwał ambasadora Iranu.

"Iran nie przekazał żadnej oficjalnej informacji w związku z oskarżeniem Oliviera Vandecasteele lub jego procesem" - pisze Hadja Lahbib.



"Wezwiemy ambasadora Iranu w związku z informacjami, które pojawiły się w mediach" - dodała polityk we wpisie, który został opublikowany w trzech językach we wtorek.



"Belgia potępia fakt tego uwięzienia i robi wszystko, by je zakończyć raz poprawić warunki odosobnienia" - napisała minister.