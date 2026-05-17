W skrócie Wśród rannych w ataku w Modenie jest 69-letnia turystka z Polski. Jej stan jest krytyczny, ale lekarzom udało się go ustabilizować.

Sprawca ataku potrącił osiem osób, a następnie dźgnął nożem przechodnia, który mimo obrażeń pomógł w zatrzymaniu. Mężczyźnie za odwagę podziękował prezydent Włoch.

Sprawca ataku, 31-letni Salim El Koudri, został zatrzymany i przebywa w areszcie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wśród rannych w ataku w Modenie na północy Włoch jest 69-letnia turystka z Polski - podał "Corriere della Sera". Kobieta została przetransportowana do szpitala w Bolonii, jej stan jest krytyczny.

"Cztery osoby są w ciężkim stanie, staramy się ratować życie jednej z nich. Dwie najciężej ranne osoby to obcokrajowcy, niemiecka i polska turystka" - przekazał w niedzielę burmistrz Modeny Massimo Mezzettiego.

Według komunikatu prokuratury dwie najciężej ranne osoby straciły obie nogi.

Atak w Modenie. Wśród rannych jest Polka, kobieta jest w ciężkim stanie

Władze szpitala w Bolonii przekazały, że stan najciężej rannych poszkodowanych, turystek z Polski i Niemiec, został ustabilizowany, jednak decydujące będą najbliższe godziny i dni.

"Stan dwóch pacjentów w stanie krytycznym został ustabilizowany, przeszli szereg operacji. Teraz będziemy kontynuować leczenie intensywnej terapii. W tych przypadkach pierwsze godziny, pierwsze dni są krytyczne" - przekazał Carlo Coniglio, kierownik OIOM-u w szpitalu w Bolonii.

"Na chwilę przed zdarzeniem (Polka - red.) prawdopodobnie zdała sobie sprawę z tego, co się dzieje. Zobaczyła, jak samochód pędzi jak z procy, przedzierając się przez pieszych, zanim ją uderzył, i próbowała uciec, podchodząc bliżej okna" - podał "Corriere della Sera".

Tragedia we Włoszech. Bohaterski przechodzień otrzymał dwa ciosy nożem

W sobotę w Modenie w tłum wjechał kierowca Citroena C3, którego udało się zidentyfikować jako 31-letniego Salima El Koudri. Potrącił osiem osób, cztery poważnie raniąc. Następnie wyszedł z samochodu i dwukrotnie dźgnął nożem przechodnia, Lucę Signorelliego.

Mimo poniesionych obrażeń Signorelli zdołał pomóc w zatrzymaniu sprawcy. Podziękowania za odwagę mężczyźnie przekazał prezydent Włoch Sergio Mattarella.

- Kiedy próbowałem pomóc kobiecie z amputowanymi nogami, on uciekł. Więc zacząłem go gonić, a czterech lub pięciu innych ludzi poszło za mną. Zniknął za samochodami, a potem wyskoczył z nożem w dłoni. Mamrotał coś, ale nie był Włochem - powiedział agencji Ansa Signorelli.

- Otrzymałem dwa ciosy, jeden w okolice serca, a drugi w głowę. Rozpoczęła się walka. Udało mi się uniknąć jednego ciosu, a drugi złapałem. Następnie zablokowałem mu nadgarstek. I go unieruchomiłem - relacjonował mężczyzna.

W niedzielę do Modeny przybędzie prezydent Włoch

W niedzielę do Modeny przybędzie prezydent Włoch Sergio Mattarella. Głowa państwa pozostaje w kontakcie z burmistrzem Massimo Mezzettiego i w piątek wyraził współczucie dla rannych i ich bliskich, ale też podziękował obywatelom, którzy zatrzymali sprawcę i udzielili pierwszej pomocy poszkodowanym.

Jak podał Rai, sprawca tragedii, 31-letni Salim El Koudri, obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego, został zatrzymany i przebywa w areszcie.

Źródło: Ansa, "Corriere della Sera", Rai

"Polityczny WF": Zakaz kryptowalut? PiS daje potężny prezent Konfederacji INTERIA.PL