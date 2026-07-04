W skrócie Joey Chestnut zwyciężył po raz osiemnasty w konkursie jedzenia hot dogów na Coney Island, spożywając 66 porcji w 10 minut.

Wysoka temperatura i wilgotność podczas zawodów utrudniły rywalizację, co wpłynęło na wyniki uczestników.

W konkurencji kobiet Miki Sudo sięgnęła po dwunaste zwycięstwo, konsumując 38,75 hot doga.

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Tłumy zgromadzone na Coney Island oglądały w sobotę kolejne zwycięstwo Joeya "Jawsa" Chestnuta. 42-letni zawodnik wygrał męską rywalizację konkursu Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest, zjadając 66 hot dogów z bułkami w 10 minut i sięgając po charakterystyczny "Mustard Belt".

To jego 18. triumf w 21 startach w zawodach transmitowanych w całych Stanach Zjednoczonych.

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Chestnut nie ukrywał po konkursie, że od początku czuł, iż wygra, ale szybko zdał sobie sprawę, że nie będzie w stanie walczyć o rekord. Ten należy do niego od 2021 r. i wynosi 76 hot dogów z bułkami w 10 minut. Rok temu zjadł 70,5 porcji.

- Wiedziałem, że wygram, ale też że nie pobiję rekordu. Musiałem zachować spokój, nie forsować tempa i nie popełnić błędu - mówił po zawodach. Chwilę później podsumował swój wynik z rozbrajającą szczerością: Kurczę, jeszcze sporo bym zmieścił.

Tegoroczne zawody odbywały się podczas fali upałów. W południe temperatura na Coney Island sięgała około 32 st. C, a wysoka wilgotność dodatkowo utrudniała rywalizację. Jak relacjonowali komentatorzy, przez pogodę zmieniła się nawet konsystencja bułek, a zawodnicy szybko tracili siły.

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Drugie miejsce zajął Patrick Bertoletti, triumfator edycji z 2024 r. W źródłach pojawiła się drobna rozbieżność dotycząca jego rezultatu - AP podaje 50 hot dogów, a Reuters 51 - ale obie agencje zgodnie wskazują go jako wicemistrza.

W rywalizacji kobiet po raz 12. zwyciężyła Miki Sudo. Amerykanka zjadła 38,75 hot doga i obroniła tytuł, choć również nie zbliżyła się do swojego rekordu - 51 porcji ustanowionych w 2024 r.

Tegoroczna edycja miała dodatkowy wymiar symboliczny, ponieważ odbyła się 4 lipca, w 250. rocznicę ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Na Coney Island pojawili się uczestnicy m.in. z Australii,Czech i Korei Południowej, a organizatorzy podkreślali, że konkurs jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich tradycji związanych z tym świętem.





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