Jak podejrzewają służby, to właśnie w Amsterdamie doszło do "logistycznego błędu" , w wyniku którego nielegalna substancja znalazła się w przesyłce do Czech. Możliwe, że ktoś nie zdążył jej na czas odebrać z holenderskiego portu.

Kokaina w pudłach z bananami. Interwencja czeskiej policji

Kokaina w czeskiej sieci supermarketów. Może być warta nawet miliard złotych

W sprzedaży ulicznej kokaina jest rozcieńczana innymi substancjami, w jednej dawce to zwykle 10-50 proc. , a cena może wahać się od tysiąca do pięciu tysięcy koron za dawkę.

Jak podaje rzeczniczka czeskiego wydziału antynarkotykowego, gdyby całe 646 kilogramów kokainy zostało sprzedane na gramy, wartość przechwyconego ładunku osiągnęłaby od dwóch do pięciu miliardów koron, czyli od około 400 milionów do nawet jednego miliarda złotych. Sieć supermarketów Albert, w magazynach której doszło do odkrycia ładunku narkotyków, należy do holenderskiej międzynarodowej spółki Ahold Delhaize. Obecnie supermarkety marki Albert działają jedynie na terenie Republiki Czeskiej.