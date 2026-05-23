44-letnia Polka zaginęła we Francji. Ślad urywa się na Lazurowym Wybrzeżu

W skrócie Policja w Płocku prowadzi poszukiwania Moniki Brzezińskiej, która zaginęła w Nicei.

Ostatni kontakt 44-latki z rodziną miał miejsce 5 maja 2026 roku przez internetowy komunikator, a kobiecie towarzyszył jej partner.

Córka zaginionej oraz policja apelują o pomoc w poszukiwaniach, podając rysopis oraz numery kontaktowe.

Informacje o zaginięciu 44-letniej Moniki Brzezińskiej w mediach społecznościowych przekazała Komenda Miejska Policji w Płocku.

"Kobieta 18 lutego 2026 roku wyjechała z Holandii do Nicei. Ostatni raz kontaktowała się z rodziną 5 maja 2026 roku za pośrednictwem komunikatora internetowego" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Francja. 44-latka zaginęła w Nicei. Trwają poszukiwania Polki

Policjanci przekazali także rysopis zaginionej. 44-latka ma ok. 172 cm wzrostu, blond włosy do ramion i niebieskie oczy. Wśród znaków charakterystycznych wymieniono tatuaż na lewym nadgarstku z napisem "Kinga" oraz blizny na lewym przedramieniu.

"Ktokolwiek widział zaginioną lub zna miejsce jej pobytu, proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Płocku: 47 705 16 00, 47 705 16 01 lub 112" - apelują funkcjonariusze.

Z prośbą o pomoc w znalezieniu 44-latki zwróciła się także córka kobiety. We wpisie udostępnionym na jednej z grup dla Polaków mieszkających w Nicei przekazała, że Monika Brzezińska w momencie ostatniego kontaktu przebywała razem ze swoim partnerem w tym mieście.

Rodzinie nie udało się skontaktować także z mężczyzną. 44-latka po raz ostatni była aktywna w mediach społecznościowych 12 maja.





