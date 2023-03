Naomi Lewis z Cairns w Australii doznała wypadku podczas jazdy rowerem. Spadając z jednośladu, wpadła prosto w pokrzywy. Nie miała jednak pojęcia, że to bardzo niebezpieczna odmiana rośliny.



Kobieta z poparzonymi nogami musiała zostać przewieziona do szpitala. - To najgorszy ból w życiu. Był po prostu nie do zniesienia. W pewnym momencie zaczęłam wymiotować - opisała w rozmowie z ABC News Australia.

42-latka podkreśliła, że jest matką czwórki dzieci. Trójka z nich urodziła się dzięki cesarskiemu cięciu, a czwarte w sposób naturalny. - Poparzenie pokrzywą bolało znacznie bardziej. Nie da się tego nawet porównać - podkreśliła Naomi Lewis.

Po powrocie do domu kobieta próbowała usunąć włoski parzące przy pomocy wosku. - Kiedy czekałam na karetkę, bliscy próbowali wydepilować mi nogi, ale to nie przynosiło ulgi. Ta sytuacja była naprawdę przerażająca - podkreśliła.

Wpadła w groźną odmianę pokrzywy. Spędziła tydzień w szpitalu

42-latka wpadła w pokrzywy z gatunku Dendrocnide moroides, znane jako Gympie Gympie. Ta odmiana pokrzyw występuje wyłącznie w Australii i w Indonezji. Ma bardzo niebezpieczne włoski parzące, których dotknięcie powoduje silne pieczenie i ból, u ludzi mogący się utrzymywać przez wiele dni, a nawet miesięcy.

Naomi Lewis spędziła w sumie w prywatnej placówce medycznej siedem dni. W tym czasie lekarze cały czas podawali jej silne leki przeciwbólowe. Specjaliści podkreślają, że formą pierwszej pomocy powinno być usuwanie parzących włosków przy pomocy wosku, tak jak robiła to kobieta.